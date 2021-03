Opgav vaccinesystem: Først efter 12 dage fik Ellas familie en tid

Ella Jensen opgav Region Hovedstadens bookingsystem og overlod opgaven til familien der måtte kime regionen ned for at få en tid. Det lykkedes efter 12 dage. Foto: Peter Mailand

91-årige Ella Jensen fra Humlebæk opgav at få en vaccine-tid hos regionen. Først efter 12 dage lykkedes det - for hendes børnebørn

Fredensborg - 03. marts 2021

Efter 12 dage lykkedes det endelig for 91-årige Ella Jensen fra Humlebæk at få en tid i Region Hovedstadens bookingsystem, så hun nu kan blive vaccineret mod coronavirus.

For selv om Ella Jensen for længst er blevet indstillet til at blive vaccineret, så har hun ingen computer og måtte derfor hun selv ringe til regionen. Det skulle dog vise sig at være lettere sagt end gjort.

I starten ringede hun selv forgæves flere gange dagligt.

"Det her system er jo en by i Rusland. Jeg har forsøgt, at ringe flere gange, hvor der var ventetid på flere timer," fortalte hun Uge-Nyt i sidste uge.

"Og da jeg endelig kom igennem, så var der ikke flere tider. Så lød beskeden, at jeg skulle ringe i morgen," siger hun.

Til sidst kastede hun håndklædet i ringen og overlod opgaven til sin svigersøn. Han ringede to gange dagligt. Alligevel lykkedes det ikke.

"Sagen er jo, at når man endelig kommer igennem, så er der ikke flere tider, for så er de jo taget af alle dem, der har computer og kan bestille tid hjemmefra," siger hun.

"Det er dybt frustrerende!", tilføjer hun.

Nul hjælp fra kommunen Derfor forsøgte Ella Jensen at få hjælp fra Fredensborg Kommune:

"De siger, at de ikke kan hjælpe, da jeg jo ikke får nogen hjælp i forvejen og derfor sagtens kan klare mig selv," siger hun.

Så sent som mandag formiddag ringede Ella Jensen og fik at vide, at der var en times ventetid.

"Det har jeg jo ikke tid til," siger hun.

Først da hun overlod opgaven til sine børnebørn, skete der noget: Efter to dages konstant kimen til regionens bookingsystem lykkedes det endelig at komme igennem.

Derfor har hun nu fået en tid i Bellacenteret på lørdag, og de kører hende derud.

Alligevel er Ella Jensen ikke tilfreds med systemet.

"Nej, det er ikke godt nok. Vi holder os fri af kommunen og det synes, at den skulle være taknemmelig, og så hjælpe os, når vi virkelig har brug for det. Det synes jeg godt de kunne," siger hun og tilføjer:

"Jeg ved, at min nabo stadig ikke har fået en tid."

Ella Jensen tror ikke på Regeringens vaccineplan.

"Når de siger, at vi alle sammen skal vaccineres inden den 27. juni, så tror jeg da ikke på det," siger hun.

Opbakning fra flere sider Ella Jensen bakkes op af Erling Vraa, formand for Ældre Sagen i Fredensborg.

"Ældre Sagen har fået mange henvendelser fra ældre mennesker og pårørende om et kaotisk bookingsystem, som betyder, at nogle slet ikke kan komme igennem med tidsbestilling, og andre må bestille tid på vaccinesteder langt fra deres hjem.

Ældre Sagn foreslår, at de, som er en del af gruppe 2 og 3, i stedet får tildelt en tid på et lokalt vaccinested, som borgeren herefter bekræfter, og ved behov for det med hjælp fra kommunen eller regionen," siger han.

Også Grethe Troensegaard fra Seniorrådet bakker Ella Jensen op.

"Man siger, at de ressourcestærke ældre nok skal klare den. Men hvis tingene bliver for besværlige, så gider man ikke," siger hun.

Brostrøm indskærpede Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, indskærpede i sidste uge, at Region Hovedstaden skal få styr på bookingsystemet.

"Vi har oplevet, at der er en del ældre, der har svært ved at booke tider i systemerne. Det er regionerne, der står for det, og vi har bedt dem om at få bedre styr på bookingsystemerne og de hotlines, der er til for at hjælpe de ældre, som ikke har computer eller adgang til systemerne, og som derfor har brug for hjælp," sagde Brostrøm og tilføjede:

"Endelig har vi bedt alle de 98 kommuner om at hjælpe de ældre, der har brug for det, med at booke tider eller komme hen til vaccinationacentrene, hvis de ikke selv er i stand til det," sagde Søren Brostrøm på pressemødet.

Spiller bolden videre Hos Fredensborg Kommune melder chefen for ældreområdet Hans Bækvang hus forbi.

"Onsdag (i sidste uge, red.) kørte vi mere end 200 borgere til vaccinebehandling, men det er borgere der i forvejen har brug for hjælp, og den gruppe falder hun udenfor. Hvis det er borgere, der ikke i forvejen får hjælp fra kommunen, så skal de selv henvende til Region Hovedstaden," siger han og fortsætter:

"Der er to kanaler, enten den elektroniske eller telefonen, hvor man kan ringe," siger han og henviser til Region Hovedstaden.

"Jeg ville ønske, at vi havde en ekstra hotline, vi kunne ringe til. Havde vi haft den mulighed, så havde vi gjort det," siger han.

Trods gentagne henvendelser til Region Hovedstaden er det ikke lykkedes Uge-Nyt at få en kommentar.