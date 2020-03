Opfordring fra rådhuset: Søg info decentralt

Det er ganske enkelt en for stor opgave at samle alle skoler og børnehavers beskeder ét sted. Og den decentrale model fungerer efter omstændighederne udmærket, lyder det, selvom den fælles platform Aula er brudt sammen under presset.

"For at begrænse risiko for smitte opfordres skolens forældre til at beholde deres børn hjemme hvis dette er muligt. Der vil være personale på skolen i morgen fra kl. 8 til at tage imod de børn der ikke har mulighed for at blive hjemme."

Frederiksborg Amts Avis vil løbende samle de vigtigste nyheder i denne artikel:

https://sn.dk/Fredensborg/Faa-overblik-over-Corona-aflysninger-og-vigtige-beskeder/artikel/922723