Op til seks etager: Penthouselejligheder lever stadig

Planerne om penthouselejligheder med udsigt til Øresund fra toppen af seks etagers ejendomme er rykket et skridt nærmere i den kommende bymidte i Humlebæk.

Mandag blev sagen behandlet i Plan-, miljø og klimaudvalget, og bortset fra Venstre og SF, der er i mod at bygge for højt, var der flertal i udvalget for at arbejde videre med sagen. Det fortæller udvalgsformand Lars Simonsen (R), der ikke er bange for at bygge højt.