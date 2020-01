Omstridt klatrebane ved campingplads: Her er afgørelsen

Klatrebanen ved Nivå Camping har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og derfor har firmaet »Til Tops« ansøgt om ændringer i den tilladelse, der blev givet i 2016 til glæde for campingpladsens gæster og i mindre omfang skoleklasser.

»Til Tops« ønskede knap så stramme vilkår - herunder at få ophævet den øvre grænse for skolebørn. Med en ny tilladelse håbede klatreparken at få lov til at åbne banen i træerne for gæster udefra om lørdagen og på de årlige markedsdage på campingpladsen.

- Det var et enigt udvalgt, der gav afslaget. Vi har forsøgt at holde et dialogmøde for at finde en løsning, men der var for stor en afstand mellem parterne. I afgørelsen har vi lagt vægt på, at der er støjgener for naboerne allerede med den nuværende tilladelse, og de skal ikke øges. Hensynet til naboerne er størst, forklarer Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.