Udfordringen for Autohuset Fredensborg er, at bilforhandlere på stedet langs den trafikerede Kongevejen ikke er tilladt. Der skal dispensationer til, og ejeren har tidligere og gentagne gange overtrådt vilkårene for antal af biler, der må stilles til udstilling langs vejen. Foto: Allan Nørregaard

Omstridt bilhandler vinder mindst et år med klagesag

Fredensborg - 08. maj 2020 kl. 04:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Autohuset Fredensborg på Kongevejen uden for Fredensborg lukker ikke de første mange måneder, selvom et politisk flertal i februar mistede tålmodigheden med ejeren og sagde nej til en fornyet dispensation til bilsalget.

Der er nemlig sendt en klage til Planklagenævnet over Fredensborg Kommunes afvisning af en ny landzonetilladelse. Klagen har opsættende virkning, og Planklagenævnet forventer tidligst at træffe en afgørelse i 2021, lyder det i en melding til kommunen. Det betyder, at ejeren kan fortsætte med at sælge biler og udstille biler på arealet langs vejen ud for Kongevejen 86.

Udfordringen har hele tiden været antallet af biler. Lokalplanen for området giver ikke mulighed for andet end autoværksted, men politikerne har i en periode været indstillet på at tillade udstilling af nogle biler, men ikke nær så mange, som ejeren i praksis stiller ud langs vejen. I flere omgange har ejeren fået et påbud, og det er ikke blevet fulgt - der har de seneste år været udstillet for mange biler end beskrevet i landzonetilladelsen.

Det fik et flertal i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til at afvise en ny landszonetilladelse i februar i år. Synspunktet var, at ejeren sidste år fik en advarsel mod at overtræde begrænsningerne i antallet af udstillede biler - dengang lovede ejeren at overholde kravene efter en større politisk debat om emnet. Alligevel har der været for mange biler udstillet, og så faldt hammeren.

Byrådsmedlemmerne Ergin Øzer (S), Carsten Bo Nielsen (V) og Mie Stattau (V) kæmpede for ejeren af Autohuset med et forslag om, at der måtte stå 10-12 biler ud mod vejen, blandt andet med det argument, at arealet ser pænere ud end i de år, hvor den tidligere ejer havde gamle maskiner langs vejen.

Hvis Planklagenævnet stadfæster kommunens afgørelse om ikke at forny landzonetilladelsen til bilsalg, skal bilsalget ophøre. Afgørelsen kommer i 2021.

