Det seneste år har der været syv tilsyn, og ved fem ud af syv tilsyn har der været opsat reklameflag, og ved fem tilsyn har der været dobbelt så mange biler udstillet end tilladt. Mie Stattau (V) og Ergin Øzer (S) mener først og fremmest, at lovbruddene skyldes, at tilladelsens vilkår var for snævre.

Omstridt bilforhandler: Derfor stemte to politikere imod en lukning

Fredensborg - 05. februar 2020 kl. 15:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden fik ejeren af Autohuset en ekstra chance efter en stor politisk diskussion. Ejeren af Autohuset lovede, at han fremover ville overholde lovkravene i en ny landzonetilladelse, og dermed red Autohuset stormen af og fik tilladelse til at fortsætte med udstilling af fem-seks brugte biler langs vejen.

Nu har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget gjort status efter et år, hvor syv tilsyn viser, at Autohuset på ingen måde har overholdt reglerne. Mie Stattau (V) og Ergin Øzer (S) kæmpede dog for mekanikeren og bilsælgeren.

- Jeg ved godt, at han desværre ikke har overholdt sin tilladelse, når der har været tilsyn. Men jeg syntes allerede dengang, at tilladelsen var for snæver. Han kunne reelt set ikke drive sin forretning med den tilladelse, og jeg har grundlæggende den holdning, at der godt må være bilforhandlere ud mod en landevej, siger Mie Stattau, der har kæmpet for, at Autohusets ejers skulle have en tilladelse til at udstille 10-12 biler.

- På Helsingørsvej uden for Fredensborg ligger også en bilforhandler, og han har lov til at udstille biler ud til vejen - og der står ofte flere end foran Autohuset, påpeger hun og tilføjer, at hun godt ved, at forhandleren af brugte Volvo'er på Helsingørsvej har en tilladelse fra dengang, hvor der gerne måtte være bilforhandlere i landzone.

- Når borgerne prøver at drive et erhverv her i kommunen, synes jeg kun, at det er en fordel, konstaterer hun og fastslår, at hun gerne havde set en landzonetilladelse med mulighed for at udstille 10-12 biler.

Ergin Øzer forsøgte også at redde bilsalget:

- Jeg mener, at han driver en god forretning uden at være til gene for nogle, og det ser pænere ud end det, der tidligere lå på adressen. Derfor synes jeg, at det er trist, at når en ung mand gerne vil drive forretning i det, vi kalder en erhvervsvenlig kommune - så giver vi ham ikke lov, siger Ergin Øzer (S). Carsten Bo Nielsen (V) stemte for at give tilladelse til at udstille 10-12 biler, men da forslaget faldt, stemte han for en lukning af bilsalget. Han forklarer det således: - Jeg kan huske, hvordan der så ud under de tidligere ejer, og det var langt værre - og der blev ikke grebet ind. Derfor har jeg kæmpet for, at Autohuset skulle have lov til at udstille 10-12 biler så pænt, som ejeren gør det nu. Men da der ikke er flertal, kan vi ikke blive ved med at have forhold, som ikke er gjort lovlige.