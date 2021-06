Den 18-årige, 19-årige og 23-årige var tiltalt i ni forhold på kryds og tværs. Blandt andet for at røve sig til cigaretter for godt 60.000 kroner, skrabelodder for omkring 53.000, vodkaflasker og kontanter for cirka 10.000 kroner. Foto: Allan Nørregaard

Omfattende retssag slut: To dømt for røverier, mens chauffør går fri

Torsdag faldt der dom i en omfattende straffesag, hvor tre unge mænd var tiltalt for grove forhold, blandt andet at røve to tankstationer. En af danmarkshistoriens største dataskandaler endte også med at spille en rolle.

Fredensborg - 25. juni 2021 kl. 12:57 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

- Jeg stoppede med at arbejde på tanken, for det var så ubehagelig en følelse, jeg fik.

Sådan lød det fra en ung mand, der torsdag var indkaldt som vidne i retten i Helsingør. Han havde været på arbejde syv timer i december 2020, og nattevagten lakkede mod enden, da to maskerede, unge mænd, trådte ind ad døren på Cirkle K i Espergærde og truede sig til forskellige tyvekoster. De truede ekspedienten med kniv, før de lagde ham ned og deaktiverede hans alarm, forklarede han i retten.

Han var ét af en håndfuld vidner, der torsdag gav forklaring i sagen, der også i forrige uge blev beskrevet i Frederiksborg Amts Avis.

Der er tale om en 18-årig, 19-årig og 23-årig, der i alt er tiltalt i ni forhold på kryds og tværs. Mest centralt står et røveri på en Circle K-tank i både Espergærde og Nivå i december 2020. Udover kontanter og vodkaflasker blev der stålet for godt 53000 kroner skrabelodder i Espergærde og 59000 kroner cigaretter i Nivå. Enkelte forhold var ikke relateret til røverierne, herunder voldsepisoder og tyveri af mobiltelefoner.

Flair for dramatikken I retten var der før sagen begyndte og i pauserne smil og god stemning mellem forsvarere og anklageren. Én har således lige været på Bornholm, som der muntert blev fortalt om, før sagen går i gang og de dybt alvorlige miner og stikpiller tog form.

Blandt andet da det næste vidne allerede var i lokalet, idet den unge, tidligere ekspedient, afgav forklaring. Det må man ikke, fortalte dommeren venligt, inden det blev slået fast, at dette næste vidne ikke kunne bruges.

- Jeg vil bare lige tilføje om cigaretskabet, begyndte vidnet.

- Nej. Vi vil ikke høre mere. Du er færdig, svarede dommeren prompte, nu en kende mere kontant.

En af de tiltaltes forsvarer sendte et skarpt blik mod anklageren og bemærkede, at det ville være fuldstændig ligegyldig bevisførelse at tage vidnets forklaring.

Forplejning Lige så meget, forsvarerne lod til at gå op i, at vidnet var blevet overflødigt, lod dem, de forsvarede, de tiltalte, til at gå op i designertøj, som det også blev beskrevet i avisen forrige uge. Den 23-årige havde atter sine Valentino-sko og et stort ur på, mens den 18-årige, der i løbet af de to sidste uger var blevet klippet i »army-cut«-stil, var klædt i en trøje af mærket Prada. Den 19-årige var blandt andet klædt i Balenciaga-sko og havde en kasket liggende ved bordet foran sig. Han løftede den op, efter den 18-årige spurgte, om han må se den. »Okay, wauw«, lyder reaktionen.

Samtidig virkede det som om, at det, tilhørerne gik mest op i, var forplejning i form af mad og drikke til de tiltalte, som de meget gerne ville købe til dem, men ikke kunne få lov til. I en pause ved 11-tiden lykkedes det dog gennem en af forsvarsadvokaterne, der købte en cola. Selv fik flere af de godt 15, der i løbet af dagen blev til mere end 20 tilhørere, sig da også indtaget læskedrikke i en lind strøm.

Som sædvanligt forsøgte forsvarerne at udfordre anklagemyndighedens argumentation og bevisførelse. Derfor blev der talt længe om, hvorvidt teledata i sagen kunne bruges, eftersom det i 2019 kom frem, at det i tusindvis af danske straffesager var tilfældet, at teledata har været ubrugelig. En time og to pauser senere var der bred konsensus om, at teledata ikke nødvendigvis sætter lighedstegn ved, præcist hvor de tiltaltes telefonenheder har været, men kun giver et praj.

Vigtig korrespondance Retten fandt, at det ikke kunne bevises, at den 23-årige, som kørte bilen, var bevidst om, at der skulle foregå røveri, hvorfor han blev frifundet og ikke pålagt sagsomkostninger.

Til gengæld fandt de det bevist, at det var den 18-årige og 19-årige, der har begået røverierne, blandt andet på grund af en korrespondance, de havde haft gennem en tredje part på det sociale medie Instagram. Den 19-årige blev idømt to års ubetinget fængsel, mens den 18-årige fik ét år og fire måneders fængsel. For de to sidstnævnte gælder, at de skal betale sagens omkostninger, og at deres varetægtsfængsling ophører. Til de tilhørendes store jubel og begejstring.