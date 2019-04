Omdiskuteret villa bliver ikke solgt

- Det er et stort ønske, at udviklingen af Fredensborg by sker nænsomt og i respekt for byens historie og unikke omgivelser. Derfor har vi besluttet at stoppe de fortsatte forberedelser for et salg af arealet, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

- Jeg er meget tilfreds med beslutningen i Økonomiudvalget, idet forløbet har vist, at der næppe ville være et politisk flertal for et salg, når det kom til stykket, og fordi det er min klare vurdering, at der fortsat vil være et politisk flertal for at bevare Alexandra House, og finde en fremadrettet og bæredygtig løsning for denne bevaringsværdige bygning, udtaler han i pressemeddelelsen.