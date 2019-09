Se billedserie Tanken om at markere en »bro« over dalstrøget, der går fra Langedammen til søen via Skipper Alle, har været en del af vinderprojektet siden præsentationen i 2014-2015.

Send til din ven. X Artiklen: Om et år bliver slottets forplads grønnere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Om et år bliver slottets forplads grønnere

Fredensborg - 03. september 2019 kl. 14:17 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. spadestik til byfornyelse i Fredensborg forventes om et år. Byrådet har vedtaget, at området ved Kulturhuset, Bagerdammen og Langedammen skal have et grønt og tydeligt løft.

Området mellem Fredensborg Slot og Langedammen bliver nu grønnere og mere sammenhængende. Kulturhuset, Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen bliver et sted, hvor både byens borgere og turister kan finde en rolig plet i de historiske omgivelser.

Samtidig får børnene en ny kulturhistorisk inspireret legeplads ved Langedammen. Den udtjente asfalt på Jernbanegade udskiftes med en ny belægning, som passer til omgivelserne.

Sådan beskriver Fredensborg Kommune de ændringer, der næste år kommer til at ske i Fredensborg efter at et flertal i byrådet mandag aften vedtog hovedplanen for »Den Grønne Slotsby«. Det sker i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

- I byrådet har vi lagt stor vægt på, at området både bliver grønnere, smukkere og mere tilgængelig for alle aldersgrupper, så vi får mere liv og aktivitet i byen. Det sker blandt andet ved, at Kulturhuset forbindes direkte til Dr. Ingrids Anlæg, så huset så at sige får en majestætisk forhave med nye stier og bænke. Derudover får Kulturhuset nye parkeringspladser med direkte og nem adgang til huset. Langedammen bliver indrettet med blandt andet legeplads og en mindre scene, så der fx også kan være kulturelle arrangementer udendørs, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i forlængelse af byrådets beslutning den 2. september, og fortsætter:

- Jeg tror, alle er enige om, at denne del af Fredensborg længe har trængt til et løft. Men området er samtidig nok også det sted i kommunen, der er knyttet flest forventninger og følelser til. Det forklarer også, hvorfor processen har taget så lang tid. Jeg er derfor glad for, at byrådet nu har vedtaget en plan for området og jeg tvivler ikke på, at byens borgere - når anlægsfasen er overstået - bliver glade for dette løft af byens unikke område.

- Der er ingen lette løsninger på de mange udfordringer og ønsker til bymidten, som er blevet rejst i løbet af processen. Vi har derfor lagt stor vægt på at inddrage alle interessenter undervejs og høre deres vurderinger. På den baggrund er jeg tilfreds med, at vi nu har vedtaget denne plan og jeg ser frem til at anlægsarbejdet går i gang, tilføjer Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Han nævner parkeringssituationen som eksempel på, hvor planen er blevet justeret for at imødekomme en udtalt bekymring:

- Der er mange gange udtrykt bekymring om parkeringssituationen, når der nedlægges nogle af de nuværende parkeringspladser. Jeg er derfor tilfreds med, at der med denne plan både er fundet plads til flere handicap-pladser og p-pladser nær Kulturhuset, så der kun bliver 13 færre pladser tæt ved slottet end i dag. Samlet set er der fortsat mere end 500 p-pladser i bymidten til rådighed.

Anlægsarbejdet forventes at begynde om cirka et år. En eventuel ny belægning på den resterende del af Jernbanegade er udskudt og en ny beslutning herom sker tidligst i 2023. Det endelige færdigprojekterede projekt skal vedtages af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Fakta:

Projektet har været på vej siden slutningen af 2012, hvor Realdania valgte at støtte en arkitektkonkurrence om at skabe byfornyelse i slotsbyen Fredensborg.

Kristine Jensens Tegnestue vandt konkurrencen med et projektet »Den Grønne Slotsby«, der blev præsenteret i 2015 i en periode, hvor kommunen havde en meget lav kassebeholdning.

Det skabte et vakuum og først i 2017 blev projektet genoptaget med en ny runde af borgerinddragelse og kritik af, at vinderprojektet ville ændre på Dronning Ingrids Anlæg. Over 800 mennesker skrev under på en protest over ændringer.

Med budgetaftalen for 2017-2021 er der afsat 25 millioner kroner til projektet »Den Grønne Slotsby«, og i realiteten er der knap 15 millioner kroner til selve anlægsudgifterne, når udgifterne til projektering og projektledelse er fratrukket.