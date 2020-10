Netto i Holmegårdscentret genåbner den 25. november med et nyt butikskoncept, hvor kunderne selv kan scanne varerne under indkøbet. Foto: Kim Rasmussen

Om en måned åbner Netto i centret med nyt koncept

Kernen i butiksoplevelsen vil tage afsæt i Nettos danske og skandinaviske rødder, og udover nye farver og mere lækker look-and-feel har den nye butik også en særlig indretning. Således vil frugt- og grønt-afdelingen spille en mere bærende rolle, ligesom convenience-varer vil få sin egen sektion, så det er nemt for alle at finde de nemme måltider.

En anden ting der gør det nemmere at handle i den nye butik, er Scan&Go, hvor man via sin smartphone selv scanner og betaler sine varer mens man køber ind. Man skal blot downloade app'en og registrere sig, og så er man i gang. Det er nemt og hurtigt, og man slipper for at stå i kø ved kassen, fortæller Netto og og Hassan Vaezi, der er den nye butikschef i Netto i Holmegårdscentret.