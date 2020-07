Se billedserie Olivia drømmer om at tage en uddannelse i dans. Gerne i udlandet.

Olivia danser for mod på Det Kongelige Teater

Fredensborg - 23. juli 2020 kl. 09:35 Af Trine Lønbro Nielsen

Hun lukker øjnene og lader musikkens puls føre hende. Hun strækker armene op over hovedet, og i en bølgende bevægelse lader hun dem kontrolleret falde mod jorden igen. Hun fortsætter elegant over i en pirouette, inden hun igen åbner øjnene og lader blikket følge sin venstre arm, der som en svanehals strækker sig op over kroppen.

21-årige Olivia Teresa Due Pyszko elsker at danse. Så meget at hun slet ikke kan lade være. Siden hun var tre år gammel, har hun gået til dans - mest klassisk ballet, men også jazzballet, hiphop, step og mange andre stilarter er det blevet til.

Nu danser hun et par trin i forhaven i Nivå. Hun kalder det moderne dans og det er fra forestillingen MOD, som hun - sammen med et hold af andre unge - skal fremføre på det Det Kongelige Teater til august. En oplevelse hun er ret sikker på vil lyse klart på nethinden de næste rigtig mange år.

- Det er vildt spændende, at vi skal opføre noget på så stor en scene som det Det Kongelige Teater og med så mange professionelle i ryggen, lyder det fra den unge danser og performer.

Af unge til unge Det er Projekt DanseDrømme, der står bag forestillingen MOD. Siden 2013 har projektet skabt original scenekunst for unge i alderen 14 til 22 år ved at tilbyde dem et halvt år langt forløb spækket med workshops og dans. Her lærer de unge en masse om scenekunst ved at arbejde tæt sammen med et hold af professionelle, og de bliver klædt på til projektets højdepunkt: Forestillingen. Hver forestilling arbejder med et tema, og i år er temaet mod - som i mod til at være, mod til at kæmpe og mod til at elske.

For Olivia Teresa Due Pyszko lød temaet lidt meget som noget 'lad os dyrke vores identitetskrise', men gennem arbejdet blev hun alligevel klogere.

- Vi skulle skrive vores refleksioner ned - hvad er mod for os - og så skulle vi give det videre til koreografen, som har brugt det som inspiration til forestillingen. Jeg kunne mærke, at jeg syntes, det var lidt mærkeligt, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg fandt jo ud af, at det var fordi jeg havde så svært ved at udtrykke mig. Jeg tænkte virkelig meget over, hvad mod er, og det er jo super individuelt og samtidig noget, vi ikke rigtig snakker om, så det gik op for mig, at det faktisk måske er en god idé at sætte fokus på det.

Et fedt koncept Det var på Facebook, at Olivia Teresa Due Pyszko første gang stiftede bekendtskab med projektet. Projekt DanseDrømme søgte deltagere til årets audition, og her sprang hun til. Hun blev optaget sammen med en af sine bedste veninder, og siden har hun trænet intensivt i Operaen sammen med holdet, der består af 27 andre danseglade i aldergruppen.

- Det har været et rigtig fedt forløb indtil nu. Helt vildt at få lov til at øve i Operaen, og fedt at samarbejde med vores virkelig seje og dygtig koreograf, Tim Rushton. Jeg blev helt starstruck første gang vi arbejde med ham, fortæller hun.

Tæt på at smuldre Der blev danset på liv og løs, og glæden ved at arbejde med forestillingen og de andre unge blomstrede, da coronapandemien ramte og satte en stopper for alle prøver.

- Vi tænkte jo alle bare åh nej. Vi glædede os jo helt vildt, og vi kunne jo se, at flere og flere ting blev aflyst, lyder det fra Olivia Teresa Due Pyszko, der efter måneder med nedlukning begyndte at forberede sig på, at drømmen om en forestilling på Det Kongelige Teater var brast.

- Jeg har været tilmeldt andre danseprojekter, som er blevet aflyst, så jeg ventede egentlig bare på, hvornår den her forestilling også ville blive det.

Heldigvis nåede det aldrig at ske. Selvom forestillingen egentlig skulle have haft præmiere den 9. juni lykkedes det alligevel at finde en ny mulighed den 9. august.

- Det er jo så skønt, at vi kan få lov at danse og gennemføre forestillingen, og nu må man være så mange sammen, at vi også har mulighed for, at der kan være publikum i salen, fortæller Olivia Teresa Due Pyszko med en henvisning til at, det egentlig var meningen at den kun ville blive livestreamet.

Sammen med resten af holdet bag MOD øver Olivia Teresa Due Pyszko hver dag frem mod forestillingen. Der er stadig enkelte ledige billetter til forestillingen, og dee kan købes på Det Kongelige Teaters hjemmeside.