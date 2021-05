Ohøj, kaptajn, hvilken havn skal vi til? Når søens luft sætter fantasien i sving

Hvis verden og historien lå åben, ville én sejle med guldaldermalere i Middelhavet - en anden ville stikke af til USA for at følge opsvinget efter 2. Verdenskrig. Tag fantasien med ombord på bådfartens gamle færge, Viking, der sejler fra Skipperhuset.

Tænk hvis man kunne tage Horatio Nelson med på sejltur over Esrum Sø og spørge ham, hvorfor han satte kikkerten for det blinde øje under Slagen på Reden i 1802?

Og hvad ville Hans Scherfig, den gamle kunstner, forfatter og kommunist sige til den socialdemokratiske borgmester, Thomas Lykke Pedersen (S)?

Hvor ville De, kære læser, rejse hen, hvis De var kaptajn på et skib i perioden fra slutningen af 1700-tallet og til nu? Og hvis De kunne invitere en afdød person på frokost i Fændrikhus i Gribskov - hvem ville De invitere?

Det er et sjovt tankespil, som Bådfarten Esrum Søs reder, Ole Birch, blev udsat for torsdag eftermiddag i blæst og regn, hvor han havde inviteret borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og advokaten Christian de Jonquiéres på sejltur sammen med denne skribent. De to herrer holder altid tale ved de festlige sæsonåbninger for bådfarten, men det var ikke muligt i år på grund af Covid-19-restriktioner.