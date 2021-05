Se billedserie Hvad skal der vokse i haven ved Nivå Station? Og ja, dette billede er taget tæt på Nivå Station? Svaret er, at det vil vise sig, for at gro tager tid. Foto: Allan Nørregaard

Øjet, der ser skal få tingene til at ske i museets nye have

Den nye have ved Nivå Station er et vildtvoksende ide, som ingen kender endestationen på.

Fredensborg - 28. maj 2021 kl. 05:17 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Tag en kok, en videnskabsmand og en kunstner. Giv dem 38 sorter til en kartoffelmark og råderet over en grund ved Nivå Station. Vent og se, hvad der sker.

Ja, det kunne godt være stikordene til et filmmanuskript til den næste danske filmsucces, men så længe behøver folk ikke at vente - det er virkeligheden i Nivå denne sommer og i årene efter.

Nivaagaards Malerisamling har købt en grund af DSB ved Nivå Station for at række sine »fangarme« ud mod såvel kunstens trofaste publikum og alle de mennesker, der aldrig har sat en fod på malerisamlingen.

En af dem er stjernekokken Christian F. Puglisi, der er opvokset i Nivå, At nogle af Europas bedste malerier fra Renæssancen og Barokken findes på den anden side af banen, vidste han intet om.

Men i går stod han i museets have ved Nivå Station og fortalte om den del af projektet, som han deltager i.

Et par meter derfra kunne kulturudvalgets formand, Ulla Hardy-Hansen (K) med et smil konstatere, at hun hvert år har plantet lange række af kartofler nær sin æbleplantage - hun havde aldrig vist, at det var en kunst, og deri ligger også en del af kernen i museets projekt i Nivå.

Hvor det for den ældre generation er helt naturligt at lægge en kartoffel i jorden, er den samme bevægelse for skolebørnene i Nivå - og til dels også deres forældre - lidt af en fest. Sådan var det i al fald senere på eftermiddagen, hvor en kartoffelmark ved Nivå Centret blev tilplantet.

Født i et pandemisk år Bæredygtighed handler om det vi spiser, og Christian Puglisi slog fast, at vi faktisk ikke spiser særligt varieret, når det kommer til stykket. Der er masser af arter, som vi fravælger, og de 38 kartoffelsorter bliver et billede på det.

- Når de spirer frem, vil de først ligne hinanden, men når vi mødes igen for at grave dem op, vil vi kunne se mangfoldigheden. Ligesom vi mennesker også er forskellige og mangfoldige, sagde han.

Projektet har to spor. En kartoffelmark ved Nivå Centret, som kan oplevelses i år. En have ved Nivå Station, som også skal være en oplevelse om 100 år.

En af de bærende kræfter er Danh Vo, en dansk-vietnamesisk kunstner, der kom til Nivå som barn og voksede op i Nivå. Nu er han internationalt berømmet kunstner, der har udstillet på mange af verdens største museer.

Engang i 2019 - eller muligvis før det - opstod et samarbejde mellem kunstneren og Nivaagaards Malerisamling om, at han i en periode skulle præsentere egne værker og andre kunstneres værker på malerisamlingen. Det gjorde han også sidste år, men så kom Coronaen buldrende, alting lukkede ned og blev anderledes, og hvad gør museet så med de fondskroner, der er bundet til det samarbejde?

Museet har kanaliseret dem over i en drøm om at få en platform tæt på stationen til at gøre opmærksom på kunsten - og da Danh Vo de seneste år er blevet meget begejstret for haver, har han fået frie rammer til at skabe en have på stedet.

Ånd og sjæl forandrer Projektet blev officielt præsenteret i går, hvor organisationen Art2030 også trådte frem som samarbejdspartner og formidler af kontakter kunstneren og relevante samarbejdspartnere. En af dem er professor Carsten Rahbek, Københavns Universitet, og rådgiver for flere regeringer i spørgsmålet om bæredygtighed.

- Da jeg først blev spurgt, om jeg ville deltage, var opgaven at hjælpe med at faktatjekke. Men det er så kedeligt - jeg vil hellere helt ind i maskinrummet fra start. Og det, der virkelig forandrer verden, sker i ånden og sjælen - og den forandring kan mad og kunst være med til at skabe, sagde han, og derefter er der kun at skrive en ting: Følg med i det, der sker, når I går forbi de par næste måneder og år - og tag imod invitationerne til at deltage.

