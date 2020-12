Der bliver ingen nytårskoncert med Copenhagen Phil, som her ses ved en tidligere koncert med brødrene Price i front. Arkivfoto.

Nytårskoncert med Copenhagen Phil aflyst

Den traditionsrige nytårskoncert med Copenhagen Phil, der skulle have være afholdt den 12. januar næste år i NKK-Hallen i Nivå er nu aflyst på grund af corona.

Inden sagen blev behandlet havde forvaltningen ellers lagt en stram plan for, hvordan koncerten kunne afholdes forsvarligt, ved blandt andet ved at sælge færre billetter.

"Af de gældende retningslinjer for kulturarrangementer fremgår det, at kulturarrangementer kan afholdes, hvis der maksimalt forsamles 499 personer inklusive optrædende og øvrigt personale, og hvis publikum er siddende med én meters mellemrum med ansigterne i samme retning," skriver forvaltningen og fortsætter:

Højst 400 billetter

"Når publikum ikke sidder ned, skal der bæres mundbind. En gennemførelse af nytårskoncerten med Copenhagen Phil vil betyde et mindre antal solgte billetter. Copenhagen Phil kommer med ca. 65 musikere inkl. dirigent," skriver forvaltningen og fortsætter:

"Hertil skal lægges NKK-hallens personale, personale fra Fredensborg Musikskole til afvikling af koncerten samt de billetter, som tilbydes Byrådet og Direktion med ledsagere. Der kan derfor forventes at sætte højst 400 billetter til salg. Normalt er billetterne ikke nummererede, hvilket betyder lang kødannelse før koncerten foran NKK-hallen og efterfølgende trængsel, når dørene åbnes. I år vil billetterne være nummererede for at undgå kø. Herudover guides publikum ud af hallen række efter række, så publikum kan holde afstand på vej ud," står der i notatet.