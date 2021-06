Seks partier er med i nyt borgerligt valgforbund. Fra venstre er det Jesper Tvilde (K), Charlotte Bie (LA) Lars Søndergaard (V), Tanja Quade Madsen (DF) og Steen Løfstrøm (NB). Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt valgforbund: Borgerlige partier går efter 'systemskifte' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt valgforbund: Borgerlige partier går efter 'systemskifte'

Seks borgerlige partier går efter 14 mandater og dermed sikre sig flertal og borgmesterposten i byrådet i Fredensborg Kommune efter valget

Fredensborg - 22. juni 2021 kl. 06:20 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

De borgerlige partier i Fredensborg Kommune går nu efter at få 'et systemskifte' med 14 mandater og dermed sikre sig et flertal i byrådet efter valget i november.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra de seks partier, der har indgået et 'historisk bredt' valgforbund.

"Partierne er enige om, at et systemskifte i Fredensborg fra rødt til blåt vil give energi til at udvikle kommunen til en bedre kommune for borgerne," lyder det i en fælles pressemeddelelse fra partierne.

"Partierne står sammen om visionen om at skabe et bedre og mere borgerligt afsæt for Fredensborg Kommune," lyder det videre.

14 mandater Valgforbundet er også et valgteknisk samarbejde.

"Lykkes det at få 14 mandater i valgforbundet, er det aftalt, at partierne sætter sig sammen for at skabe et troværdigt og respektfuldt samarbejde i det kommende byråd," lyder det i meddelelsen

De seks partier der er med er: Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre.

"Partierne deler mange fælles visioner for kommunen. Det handler først og fremmest om, at vi vil styrke nærdemokratiet og give magten tilbage til borgerne; men partierne er også enige om, at kommunens service til borgerne skal forbedres på kerneområderne, og at borgernes valgfrihed på børneområdet skal styrkes. Partierne ønsker at præge kommunen fremadrettet med fornuftige fremtidsholdbare løsninger," lyder det i meddelelsen.