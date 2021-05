Nyt tilbud: Fars Legestue

Fars Legestue er et nyt tilbud i Fredensborg Kommune, der åbner 25. maj.

Tirsdag åbner et nyt tilbud i Humlebæk for fædre med små børn

Fredensborg - 23. maj 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Nu kommer et nyt tilbud i Fredensborg Kommune. Tirsdag den 25. maj åbner Fars Legestue, og legestuen vil holde åben hver tirsdag kl. 10 til 12 på Humlebæk Bibliotek.

"Far/barn relationen har stor betydning helt fra starten af barnets første leveår. Ligeledes har fædre også stor gavn af fællesskabet sammen med andre fædre. Det viser forskning og erfaringer fra andre kommuner," skriver Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

"Vi er overbeviste om, at mange fædre ønsker at være mere aktive sammen med deres børn, men de ved ikke altid, hvor de skal finde disse aktiviteter. Derfor er Fars Legestue et rigtig godt koncept til at invitere fædre med deres børn indenfor", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

For de 0 til 5-årige Det er Sundhedsplejen, Fritidsbutik og Fredensborg Bibliotekerne, der er gået sammen om Fars Legestue. Her kan fædre med børn i alderen nul til fem år være aktive sammen med deres børn og møde andre fædre.

Fars Legestue i Fredensborg Kommune er én blandt flere rundt om i Danmark. Legestuen bliver åbnet i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, der har projekt "Far for Livet", støttet af Nordea-Fonden.

Fokus på fædre "At vi på denne måde sætter ekstra fokus på fædre ligger rigtig godt i tråd med det arbejde, som kommunens sundhedspleje i forvejen arbejder med. Sundhedsplejen har således for eksempel allerede en 'far-ambassadør', som sætter fokus på far-rollen", siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget.

Legestuen er bemandet med en tovholder fra enten biblioteket, Fritidsbutik eller Sundhedsplejen. Tovholderen er med til at skabe en god stemning og sikre, at der altid er kaffe på kanden. Samtidig er der mulighed for at få vejledning til både børns læsning, fritidsaktiviteter og om børns sundhed. Tilmelding er ikke nødvendig, men der skal vises "corona-pas".

Du kan læse mere om det nye tilbud på www.fredensborg.dk/farslegestue.

