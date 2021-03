Foto: Adobestock com

Nyt testcenter i Humlebæk

Selvom Region Hovedstaden åbner nyt testcenter i Humlebæk er det dog endnu ikke muligt at bestille tid

Smittetrykket i Fredensborg Kommune er fortsat højt. Torsdag blev antallet af nye smittede opgjort til 66 og Fredensborg Kommune er dermed rykket ned på en sjetteplads blandt landets kommuner med et incidenstal på 162.

Selvom det ligger noget lavere end da smittetrykket weekenden lå over 200, så åbner Region Hovedstaden et nyt testcenter i Humlebæk.

Det betyder at der fra på mandag er mulighed for halspodning (PCR test) i henholdsvis Nivå og Humlebæk. Podningen udføres af Region Hovedstaden med svar på sundhed.dk inden for 48 timer, oplyser Fredensborg Kommune.