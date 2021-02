Allerede her i weekenden har beboere i de berørte områder taget initiativ til at lave informationsmateriale og informere beboere, der kunne have tilknytning til det aktuelle smitteudbrud fra moskeen i Kokkedal. Lad jer teste og gå i isolation, hvis I er smittede, lyder opfordringen. Arkivfoto Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nyt smitteudbrud stammer fra islamisk moske

Fredensborg - 28. februar 2021 kl. 17:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Stigende smittetal i Fredensborg Kommune er båret af et udbrud efter bøn i moskeen i Kokkedal, der drives af Kokkedal Islamisk Menighed. 14 tilfælde kan henføres til religiøs aktivitet i moskeen, der lukkede den 23. februar.

I en kort pressemeddelelse fortæller Kokkedal Islamisk Menighed, at moskeen straks tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, da smitteudbruddet blev kendt. Siden har menigheden fulgt myndighedernes anbefalinger og instrukser og kontaktet menighedens medlemmer for at informere dem om smitteudbruddet.

»Kokkedal Islamisk Menighed har hidtil gennemført daglig bøn i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. Moskegængerne har medbragt eget bedetæppe og maske, mens menigheden har sørget for sprit og afstandskrav. Kokkedal Islamisk Menighed ønsker at udvise samfundssind med denne midlertidige lukning i en tid, hvor Danmark heldigvis bliver mere åbnet«, skriver menigheden.

I Fredensborg Kommune følges smitteudbruddet tæt. Styrelsen for Patientsikkerhed har informeret kommunen om, at 14 tilfælde kan føres tilbage til den religiøse aktivitet. Om der er flere smittede som følge af bønnen, er svær at kortlægge, oplyser centerchef Hans Bækvang, der leder indsatsen mod Covid-19 i Fredensborg Kommune. Han oplyser, at den største stigning i smitten er i Nivå og Kokkedal. Smitten er angiveligt sket til fredagsbønnen den 19. februar.

- Vi har 50 smittede den seneste uge, så det er gået meget hurtigt efter en periode, hvor det var lykkedes os at inddæmme udbruddene fra januar. Da vi har flere smittede på en uge end de 14, formoder jeg, at smitten også stiger på grund af smitte andre steder i samfundet. Nu er vi i meget tæt dialog med de to boligsociale indsatser i Nivå og Kokkedal, og vi vil mandag og tirsdag husstandsomdele informationsmateriale også på fremmedsprog til alle beboere i de berørte områder, siger Hans Bækvang, der ikke er blevet informeret om, at smitten stammer fra den sydafrikanske eller den sydamerikanske variant.

Eftersom den britiske variant udgør størstedelen af de nye smittetilfælde, er det meget sandsynlig, at det også er den, der er på spil i Kokkedal og Nivå i det aktuelle udbrud. Hans Bækvang opfordrer alle, der har mulighed for det, om at lade sig teste for at inddæmme smitten. Der er tale om bekræftede smittede med PCR-test, hvor fejlmarginen er lav, oplyser Hans Bækvang.

Kokkedal Islamisk Menighed har moske på Egevangen i Kokkedal i lokaler, der tidligere var menighed for Jehovas Vidner.