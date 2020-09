Nyt samarbejde giver mere fællessang

2020 er på alle måder fællessangens år. Ikke alene udkommer den 19. udgave af Højskolesangbogen i november. Corona-nedlukningen af samfundet har også skabt et væld af store og små fællessangs-initiativer i baggårde, på villaveje og ikke mindst på DR, hvor hele Danmark har sunget sammen - hver for sig.

- I den seneste tid har alle nok kunnet mærke fællessangens kraft og evne til at bringe folk sammen. Det arbejde for fællessangen, som vi har været i gang med længe, vil vi gerne folde endnu mere ud. Derfor har vi indledt et samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, som er en helt oplagt samarbejdspartner for os.

- Det vil sige, at vi synger nogle af alle de nye sange, der er skrevet til den kommende højskolesangbog og blander det med gamle hits og glemte guldklumper fra fællessangs-traditionen. Når vi har sunget, taler vi sammen om vores oplevelse af sangene, hvordan de virker på os, hvilke perspektiver de åbner for.

Alle kan være med

Alle kan deltage i fællessangs-læsekredsen. Man behøver ikke at være den store sanger eller at kunne noder. Man skal bare have lyst til at synge med. Fællessangs-læsekredsen mødes fire gange i 2020, og man tilmelder sig for alle fire gange på www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer.