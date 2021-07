En enkel af klagerne, som Skovgården har fået, er fra en borger, der ikke ønskede at forlade stedet efter, at vedkommende var blevet udskrevet. Foto: Arkiv

Nyt plejecenter ramt af klager

Siden pleje- og rehabiliteringscenter Skovgården i Humlebæk åbnede i oktober 2020, har Fredensborg Kommune modtaget 12 klager. Nu arbejder personalet på at forbedre forholdene.

Fredensborg - 21. juli 2021

Al begyndelse er svær. Også når det gælder nyåbnede plejecentre. Skovgården Pleje- og Rehabiliteringscenter, der stod færdig i efteråret 2020, har siden åbningen modtaget 12 klager fra utilfredse borgere. Det bekræfter Hans Bækvang, ældre- og omsorgschef i Fredensborg Kommune. Han fortæller, at det især er borgere, der har været tilknyttet rehabiliteringsenheden, som har klaget over forholdene.

- Det er rigtig, at vi har fået 12 klager. Mange af dem kom kort efter åbningen og har handlet om bygge-ting, der ikke var færdige ved indflytning. Blandt andet var der noget galt med døgnrytmebelysningen. Alle disse klagepunkter er nu udbedret, fortæller han.

For dyrt? Det er ikke kun den ufærdige belysning og de byggetekniske mangler, der har fået Skovgårdens borgere til at rette henvendelse til kommune. Også den egenbetaling, som de, der bor på centret midlertidigt i forbindelse med genoptræningsforløb, skal betale, har ifølge ældre- og omsorgschefen vakt utilfredshed.

- Vi har modtaget nogle klager vedrørende egenbetalingen. Det koster 155 kroner per dag for de midlertidige borgere, og det synes nogen er for dyrt, siger han og tilføjer, at det dog er en udfordring, der er svær for ham at ændre på.

- Egenbetalingen er ikke noget, vi fastsætter. Det er en politisk beslutning, og derfor kan vi ikke bare ændre på den. Det gælder i øvrigt også de enkelte klager vi har fået angående betalingen af transporten til og fra rehabiliteringscentret. Igen er det politikerne, der har besluttet, at borgerne skal betale.

Stor travlhed Af de 12 klager over Skovgården så vedrører tre af dem ifølge Bækvang personalet. Han erkender, at der er sket fejl, og at de muligvis bunder i det store pres, der i perioder har været på stedets medarbejdere.

- Vi har haft nogle rekrutteringsvanskeligheder i perioder, som har gjort, at personalet af og til har været presset. De har skullet løbe ekstra stærkt, og det er klart, at det har kunnet mærkes, siger han og fortsætter:

- Til gengæld så har vi nu fået ansat det personale, vi skal bruge, og det er glædeligt. Der er ingen, der ikke ønsker at gøre det godt og hjælpe borgerne på bedste vis, siger han.

Det til tider store pres på medarbejderne kunne blev forstærket i januar, hvor rehabiliteringscentret i en periode måtte lukke ned, kun kort tid efter, det var taget i brug. Årsagen var, at coronaen havde fået sit tag om Skovgården, og her var det særligt personalet, der var ramt af virusset.

- Det gjorde bestemt ikke presset mindre, at hele rehabiliteringscentret måtte lukke ned og sende borgere hjem.

Afstemme forventninger Hans Bækvang erkender, at 12 klager på den relative korte tid, som Skovgården har eksisteret, er mange. Også flere end kommunen normalt får mod plejecentrene. Til gengæld kan centrene - og dermed antallene - ikke helt sammenlignes, mener han.

- Man skal tænke på, at der er betydeligt flere borgere igennem på et rehabiliteringscenter sammenlignet med de traditionelle plejecentre. En borger er typisk kun på rehabiliteringscentret i 14 dage til tre uger. Når der er så stor udskiftning mellem borgerne, så er der også større risiko for fejl og flere, der kan klage, siger han og tilføjer, at Fredensborg Kommune konstant arbejder på at forbedre forholdene på plejehjemmene.

- Vi arbejder målrettet på at nedbringe antallet af klagesager ved at være i dialog med borgeren om, hvad vedkommende forventer, hvordan sådan et rehabiliteringsforløb er skruet sammen og økonomien i det. På den måde er de forberedte på, hvad de kan forvente, og det hjælper, siger han.

Bækvang understreger, at alle klager bliver taget alvorligt, og at personalet altid evaluerer de situationer, der har ført til klagen med henblik på at skabe bedre forhold.