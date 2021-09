Der findes foreløbigt kun to eksemplarer i Danmark af den nye el-lastbil, som mandag leverede varer til rådhuset.

Nyt pilotprojekt: El-lastbiler skal reducere CO2-udledning

Forventningen er at der hvert år kan spares 7 ton CO2 ved at få varer til Fredensborg Kommune leveret med el-lastbiler

Fredensborg - 09. september 2021 kl. 13:05 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Som en del af et nyt pilotprojekt blev varer til rådhuset i Fredensborg Kommune, mandag morgen for første gang leveret af en eldrevet lastbil.

Der findes foreløbigt kun to eksemplarer af lastbilen, der kommer fra firmaet City Logistic A/S centrale lager, hvor varer til rådhuset omlastes, så der kun kommer én elbil dagligt i stedet for mange små leverancer i løbet af dagen.

Lastbilen er støjsvag, udledningsfri og har en rækkevidde på op til 190 km. Lastbilen kan enten lade op på 8 timer ved hjemmeopladning eller 4 timer ved hurtigopladning. Ideen med forsøget er at undersøge om varetransporten til Fredensborg Rådhus kan effektiviseres og gøres grønnere. Forventningen er, at der hvert år kan spares 7 ton CO2 ved at have et grønt logistik system på rådhuset.

Kan reducere CO2 Borgmester Thomas Lykke Pedersen har høje forventninger.

"Fredensborg Kommune er én af de første kommuner, som udruller et grønt logistik system, og jeg er spændt på at se systemet i drift og hvor stor klima- og miljøgevinst, vi kan opnå på denne måde," siger han i en pressemeddelelse.

I Fredensborg Kommune kommer halvdelen af CO2-udledningen fra borgere og virksomheders transport. Og på nationalt plan står last-og varebiler for godt 8% af alle drivhusgasser, mens varebiler står for 28% af CO2-udledningen på vejene i byområder.

Formand for Plan-, Miljø- & Klimaudvalget, Lars Simonsen, ser frem til projektet.

"Da dette jo er et pilotprojekt, håber vi, at alle parter opnår den rette viden til, at vi kan udvikle og understøtte et grønt logistiknetværk i Nordsjælland og samtidig styrke markedsudviklingen indenfor grøn varetransport, " siger han.