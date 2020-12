Områdeleder Harald Kortland fra Falck og borgmester Thomas Lykke Pedersen er glade for at tilbyde borgerne en ekstra adgang til hurtige corona-test med svar i løbet af 15 minutter. Pressefoto.

Nyt lyn-testcenter giver svar på 15 minutter

"Der er en kæmpe efterspørgsel på COVID-19 test i vores område og derfor er jeg super glad for, at borgerne nu får dette ekstra tilbud for at blive testet i Kokkedal. Dermed får vi endnu et effektivt våben i vores kamp mod virussen", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen i en pressemeddelelse.