I en årrække har Fredensborg by haft lægemangel, men nu øges kapaciteten i byen med to ekstra læger. Det nye lægehus får lokaler i tilknytning til Plejecenter Lystholm. Foto: Thomas Olsen (arkiv)

Nyt lægehus ved plejecentret Lystholm

Fredensborg - 20. august 2020 kl. 19:37 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af kommunens læger går sammen om at lave et nyt lægehus, der placeres i ledige lokaler i den ene del af Pleje- og Aktivitetscentret Lystholm.

Det er blevet muligt, fordi akutpladser rykker til det nye plejecenter i Humlebæk. Klinikkens ejere og initiativtagere er lægerne Henrik Rømer og Rikke Sund, der begge er speciallæger i almen medicin og med en del års erfaring som praktiserende læger. Henrik Rømer har været læge i Fredensborg, og Rikke Sund har været en del af lægehuset på Gl. Strandvej i Nivå.

Klinikken består af tre læger Henrik Rømer, Rikke Sund og Ditte Erlangsen samt de to sygeplejersker fra Henrik Rømers nuværende klinik, Gitte Weeke og Louise Harcourt.

- Til at hjælpe os i klinikken, vil vi af og til benytte os af vikarlæger. Klinikken er også godkendt som uddannelsessted, hvorfor vi i perioder vil have uddannelseslæger med forskelligt erfaringsgrundlag. Alle uddannelseslægerne arbejder under de faste lægers ansvar og får dagligt supervision, fremgår det af Fredensborg Lægehus hjemmeside.

Der findes gode parkeringsmuligheder og bussen går lige til døren. Der er gode adgangs- og toiletforhold for patienter i kørestol og andre gangbesværede, samt børn i barnevogne.

Henrik Rømer har i en årrække været aktivt involveret i at skabe et egentligt sundhedshus i Fredensborg, hvor der kunne blive plads til endnu flere sundhedsfaglige tilbud. En placering i det gamle posthus var tæt på at blive en realitet først på året, men da planerne faldt til jorden, valgte Henrik Rømer at satse på muligheden ved plejecenter Lystholm.

Klinikkens adresse bliver Lystholm 20, 3480 Fredensborg. De berørte patienter har alle fået direkte besked.