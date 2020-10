Boghandelens aktiviteter sker nu i tæt samspil med byens restauranter. Mød forfatterne bag en anmelderrost krimi og nyd samtidig en forfriskning i Country Market i Fredensborg. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Nyt koncept: Boghandel tager forfatterne med på restaurant

Fredensborg - 19. oktober 2020 kl. 19:31 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»For barnets bedste« er en anmelderrost krimi, der er skrevet af Stine Bolther og Line Holm. Det er en debutbog, som er skrevet med politiinspektør Claus Birkelyng på sidelinjen - han har bidraget til krimien.

Claus Birkelyng er kendt i Fredensborg, hvor han har boet i mange år og en kort årrække var byrådsmedlem.

Tirsdag den 3. november klokken 19.00 kan man møde dem alle tre til forfatteraften med Fredensborg Boghandel, og det foregår ikke i selve boghandelen, men hos Marianne Holst i Country Market, hvor man kan vælge mellem tre forskellige menuer inden foredraget. Det er udtryk for en meget klar strategi fra boghandelens side:

- Vi er sat i verden for at understøtte butikslivet i Fredensborg, og det gør vi blandt andet ved at rykke vores arrangementer rundt mellem de restauranter og cafeer, som jo har det svært i øjeblikket. Vi har været i Madkollektivet, vi kommer til Country Market, og vi skal også ud på Asminderød Kro, fordi vi gerne vil minde om alle de steder i Fredensborg, hvor man skal huske at sætte sig ind for at spise og drikke kaffe, fortæller Marie Louise Hartwig Widding, der er bestyrelsesformand for Fredensborg Fordi - det andelsselskab, der ejer Fredensborg Boghandel.

Hun tilføjer:

- Vi havde hele tiden planlagt, at vores forfatteraftner skulle ligge ude på restauranterne, men nu er det også bogsigneringerne, som vi flytter ud af boghandelen. Lige det skyldes især retningslinjerne for at beskytte mod Corona, fordi vi ikke må lave noget, der for kunderne til at stimle sammen, og det er svært at undgå med en bogsignering inde i butikken.

En historisk opstart I løbet af 2019 fik en lille gruppe borgere i Fredensborg lavet en aftale med boghandler Poul Blæsbjerg om at opkøbe boghandelen på en slags folkeaktier, hvis det lykkedes at sælge andelsbeviser nok - og det initiativ støttede borgerne på rekordtid, og derfor har Fredensborg Boghandel siden nytårsskiftet været den første boghandel i Danmark, som er eget af borgerne i Fredensborg og nærområdet. Og hvordan går det så?

Marie Louise Hartvig Widding kan ikke lade være med at grine, for det er ikke helt let at svare på.

- Det ser fint ud, indleder hun og fortsætter:

- Vi er stadig i etableringsfasen, og vi står midt i en pandemi, så der er en del ubekendte, men jeg tør godt love, at boghandelen også er her i 2021, og lokalsamfundet har støttet godt op om boghandelen.

Man kan tilmelde sig arrangementet med Stine Bolther, Line Holm og Claus Birkelyng direkte i Country Market eller via betaling til mobile pay 753377 og skrive BOGbobel 2.11., antal & menuvalg«. A: Charcutteriplatte til 199 kroner, B: Vegetarsandwich til 125 kroner, C: Laksesandwich til 125 kroner.