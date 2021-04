På trods af navnet er Pigepotentiale også et tilbud til drenge og unge mænd. Samtalerne foregår i Dianna Lenschaus praksis på Højvangen 1, 3480 Fredensborg ? dog online indtil videre. Pressefoto

Nyt gratis tilbud til unge i mistrivsel

En ny mulighed for unge til at få hjælp med livsudfordringer er kommet til Fredensborg i form af Dianna Lenschau, der er tilknyttet Frivillig Centret.

Fredensborg - 15. april 2021 kl. 19:27 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Mens corona-smittetruslen har holdt uddannelsesinstitutionerne lukket og sendt Danmarks ungdom i isolation på deres drenge- og pigeværelser, er debatten om unges hverdagsudfordringer taget til. Men selv længe før corona skabte krise, har de unges problematikker været kendte. Frygten for, om man kan leve op til samfundets forventninger, er et eksempel på en bekymring, som er vokset i mange teenagere over årene, lyder det i en pressemeddelelse, der præsenterer Dianna Lenschau som frivillig unge-coach tilknyttet Frivillig Centret.

Det betyder, at kommunens unge nu har en adgang til vejledning, hvis de mistrives.

- De unge måler sig op imod en verden, som de ikke kan leve op til. Det påvirker deres trivsel, og det reducerer deres mestringsevne. De ryger ind i et loop, som handler om, at »jeg er ikke god nok«, »jeg er ikke social nok«. Det kan indimellem virke som banaliteter, men det er alvorlige psykologiske temaer i identitetsdannelsen, udtaler Dianna Lenschau.

Når flest dage er dårlige Hun understreger, at det er normalt for alle teenagere at have dårlige dage, og at man indimellem løber sur i tingene. Men for nogle bliver presset en konstant bekræftelse i, at de ikke er gode nok.

- Jeg henvender mig til dem, som har flere dårlige end gode dage. Dem, som isolerer sig, trækker sig fra fællesskabet - almindelige piger og drenge, som er blevet fanget i denne her negative spiral, forklarer hun.

Dianna Lenschau er kognitiv coach med 10 års erfaring og blev uddannet pædagog i 2004. Hun har blandt andet arbejdet som leder af en døgninstitution for anbragte børn og unge. Senest kommer hun fra en konsulentstilling i byggebranchen, hvor hun blandt andet har haft coachingforløb med stressudsatte - navnlig mandlige og forholdsvis unge - medarbejdere.

Hun er 45 år og selv fra Fredensborg, hvor hun bor med sin mand og to teenagere. Dianna Lenschau understreger, at de unge og deres familier kan have tillid til, at unge-coachen er i stand til at vurdere de tilfælde, hvor den unge har brug for andet eller mere end coaching. Hun ved hvor familien til den unge skal guides hen og sender vedkommende nænsomt videre.

Dianna Lenschau er en del af 'Pigepotentiale', som er et landsdækkende tilbud til unge. Pigepotentiale råder over 17 lokale coaches fordelt over hele landet. Læs mere på www.diannalenschau.dk