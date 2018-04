Nyt cykelkort leder vejen til Nivås seværdigheder

Et nyt cykelkort for Nivå skaber overblik over gode cykelruter og seværdigheder i Nivå. Kortet kan fås på bibliotekerne i kommunen.

For at lancere det nye kort og inspirere til grønne cykeloplevelser havde Fredensborg Kommune og Cyklistforbundet arrangeret en cykeltur søndag den 15. april. Det tilbud tog 70 friske børn og voksne imod.

- Vi ønsker, at størstedelen af kommunens borgere er trygge ved at lade deres børn cykle eller gå til skole. Derfor arbejder vi målrettet med at øge bevidstheden om trafiksikker adfærd og sørge for sikre skoleveje, siger Freja Brabæk Kristensen, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.