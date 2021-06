Se billedserie Indtil videre er der udelukkende tale om et udkast til det nye bibliotek og kulturelle mødested, understreger Ulla Hardy-Hansen. Illustration: Fredensborg Kommune

Nyt bibliotek skal både bevare og se ud over sin kerneopgave

Biblioteket på Jernbanegade i Fredensborg skal efter planen være nyt kulturelt samlingspunkt med plads til fællesskaber og oplevelser for alle. Men forhåbentlig også bibliotek i gammeldags forstand, lyder det fra udvalgsformand.

Fredensborg - 18. juni 2021 kl. 15:14 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Nok skal bøger være kerneydelsen. Men der skal også være aktiviteter som foredrag, fælles spisninger, barselsgrupper og meget andet.

Sådan lyder det fra Ulla Hardy-Hansen (K), der er formand for kulturudvalget i Fredensborg Kommune. For nylig kom udvalget nemlig med et udkast til »fremtidens kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg«, som er et oplæg til biblioteket i Fredensborg, som skal udvides gevaldigt for 72 millioner kroner.

I sagsfremstillingen lyder det, at det er fælles for Fredensborg, Humlebæk og Nivå, at udviklingen af deres bymidter i stor stil skal ske gennem bibliotekerne. For et nyt bibliotek skal ikke bare være bøger, der bliver bippet ind og ud, men også »et demokratisk frirum med plads til alle, og hvor flere af de kommunale borgerrettede tilbud mødes under samme tag, eksempelvis dagcentre, frivilligcenter, musuem, arkiv«, som det lyder i fremstillingen.

- Det moderne bibliotek er meget mere i dag. Der var engang, hvor en bog bare var en bog, og den kunne du låne på biblioteket, men bøgerne har måttet rykke sammen for at give plads til andre aktiviteter, siger Ulla Hardy-Hansen og tilføjer, at lignende projekter er på bedding i Humlebæk og Nivås biblioteker.

Indtil videre handler sagen dog udelukkende om biblioteket i Fredensborg, og den bliver behandlet mandag i byrådet.

På sagsfremstillingen lyder det videre, at det oprindelige projekt beløb sig til 72 millioner kroner, hvor 42 millioner var afsat til ombygning af biblioteket på 1. sal og i stuen, ligesom der var afsat 12 millioner til et nyt lægehus på 1. sal. Men nyt på sagsfremstillingen er det, at det projektet er vokset fra 1.235 til 2181 kvadratmeter, fordi man både vil etablere biblioteket og det kulturelle mødested i kælderen, stueetagen og på noget af 1. sal.

Stor udvidelse Forklaringen på beløbets størrelse skal findes i, at biblioteket også skal tænkes som kulturelt mødested, lyder det fra Ulla Hardy-Hansen. Selvom der indtil videre er tale om et udkast, der skal arbejdes videre med til august, hvor borgere får mulighed for at give deres besyv med, er det vigtigt med udvidelsen af biblioteket, der skal være samlingspunkt.

- Biblioteket er en af de institutioner, der bliver besøgt allermest. Vi har i mange år ønsket, at biblioteket kom i stueplan, så folk kan komme ind fra gaden, og det bliver en mere naturlig del af det at være i bymidten. Det er vigtigt at huske på, at det virkelig er tænkt som et nyt mødested, hvor alle har mulighed for at gå glæden af biblioteket.

Kulturhus i forvejen Der er omkring 200 meter fra biblioteket og det kulturelle mødested til kulturhuset i den gamle biograf, der ligger der i forvejen, påpeger Ulla Hardy-Hansen ligeledes.

Men her foregår der blandt andet koncerter og forestillinger, hvilket ikke er tanken med det nye mødested og bibliotek.

- Der er lidt sammenfald, når der for eksempel er forfatteraftener og børneteater på biblioteket, men det er ikke meningen, kulturhuset i den gamle biograf og biblioteket skal blive konkurrenter.

Kerneydelsen I sagsfremstillingen og idéoplægget til fremtidens kulturelle mødested og bibliotek er der skrevet meget om de mange forskelligartede aktiviteter, man håber at kunne stable på benene. Men hvad bøgerne og litterær ballast angår, står det ikke skrevet, om ambitionsniveauet er hævet, sænket eller intakt.

- Men der er jo ingen tvivl om, at det ville være naturstridigt, hvis det ikke også var fyldt med bøger. Biblioteker har været i en brydningstid, og det er efterspurgt, at der skal være videospil, e-bøger og meget andet, men bøgerne må være det primære, siger Ulla Hardy-Hansen og fortsætter:

- På biblioteket ser du både ældre, der bare er på en smuttur, børnefamilier og studerende, der laver gruppearbejde. Men der er også mange læseheste, og det skal vi huske. Kerneydelsen er bøger. Det vil jeg arbejde for. Såfremt byrådet godkender oplægget mandag, begynder »rugbrødsarbejdet« med biblioteket og det kulturelle mødested for alvor til august, tilføjer Ulla Hardy-Hansen. Høringen, der begynder i august og vil vare året ud, skal blandt andet give borgere mulighed for at udtrykke deres ønsker i forbindelse med projektet.

Fredensborg Bibliotek Ligger i dag på Jernbanegade 3, på 1. sal.

Ifølge planen skal det fremover både være i kælderen, stueetagen og noget af 1. sal.

På 1. sal skal der også være lægehus/sundhedshus, hvilket der er afsat 12 millioner til.

Det sker efter længere tids mangel på læger i Fredensborg, hvor nytilflyttere har fundet læger i Hillerød.

Flytningen løber ifølge sagsfremstillingen op i godt 72 millioner kroner.

Indtil nu har det været ukendt, hvad Fredensborg Kommune har betalt for at købe stueetagen og kælderetagen. Prisen er 7,5 millioner kroner.