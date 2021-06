- Jeg synes, det er et voldsomt budget, og det vil jeg have in mente til budgetforhandlingerne i august, siger Hanne Berg om idéoplægget til et nyt bibliotek og kulturelt mødested i Fredensborg, der løber op i 72 millioner kroner. Illustration: idéoplæg, Fredensborg Kommune

Nyt bibliotek bliver hilst velkommen, men med forbehold

Der er store planer for det nye bibliotek og såkaldte kulturelle mødested i bymidten i Fredensborg. Det får en varm modtagelse, men der er også økonomiske bekymringer blandt politikerne.

Fredensborg - 26. juni 2021 kl. 06:49 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det er yderst tiltrængt med et nyt samlingspunkt i Fredensborg bymidte, som har fået en vissende tilværelse, efter det gamle rådhus blev solgt.

Sådan lyder den første umiddelbare reaktion Tinne Borch Jacobsen (V), der er medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kulturudvalget i Fredensborg Kommune, og som selv bor i Fredensborg.

- Man kan sige det sådan, at vi har skaffet rammen. Det har været vigtigt for os. Vi må sige, at Fredensborg har sukket efter en aktivitet nede i byen, og det nye bibliotek og kulturhus bliver noget for borgerne. Byen har haft en vissende tilværelse, efter rådhuset blev solgt, siger hun om planerne for det nye bibliotek og kulturelle mødested, der blev diskuteret i byrådet mandag, hvor idéoplægget også blev godkendt.

Hér bliver der også lagt op til et nyt lægehus på 1. sal, hvor noget af biblioteket, der ellers hovedsaligt skal være i stuen og i kælderen, også skal være.

- Lægerne efterlyste en samlet plan for, hvordan vi kunne fastholde lægekapacitet, og nu får vi et sted at samle det. Vi regner med, der kommer lægepraksis, og det har vi også manglet, tilføjer Tinne Borch Jacobsen.

Hun understreger, at man »ikke skal tømme kassen«. For selvom hun er tilhænger af idéen om det nye bibliotek og kulturelle mødested, hvor der både skal være fyldt op med litteratur, aktiviteter såsom foredrag, fælles spisninger, barselsgrupper og meget andet, skal man holde snor i økonomien.

- Det kunne være ved at lave det som en bunden entreprise, når vi har en mere konkret idé til udformningen. Ligesom med Vilhelmsro-skolen, hvor vi fra start spurgte, hvad kan vi få for 118 millioner, hvor der så kommer et bud, siger Tinne Borch Jacobsen.

Økonomien Lige nu lyder idéoplægget på, at opførelsen af biblioteket og det kulturelle mødested beløber sig på 72 millioner kroner. Tinne Borch Jacobsen vil hverken spå om det endelige budget eller udelukke, at det kunne ende på et højere beløb.

Det vil Hanne Berg (SF), der både er næstformand for Børne- og Skoleudvalget og medlem af Økonomiudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, heller ikke. Men hun har også en bekymring, når det handler om økonomien.

- Jeg synes, det er et voldsomt budget, og det vil jeg have in mente til budgetforhandlingerne i august. Alene facaderenoveringen er sat til otte millioner, det synes jeg er noget ude af proportioner, så jeg har en økonomisk bekymring.

Overordnet er hun dog spændt på projektet.

- Det er et super spændende projekt, og der er også noget bæredygtigt i, at man genanvender bygningen. Jeg vil samtidig også gerne se på, Om det kan blive endnu mere grønt og klimavenligt med flere planter og måske grønt tag.

I kraft af den debat, der har været, omkring at der allerede findes et kulturhus få hundrede meter fra det nye planlagte kulturelle mødested, mener Hanne Berg også, at det er vigtigt at skelne mellem de to steders tilbud.

- Det »gamle« kulturhus kan noget i forhold til musik og teater, og det nye kan så koncentrere sig om blandt litteratur og eventuelt foredrag, skriveværksteder og lokalhistoriske udstillinger. Det er godt med et mangfoldigt tilbud af kultur i Fredensborg by, siger Hanne Berg.