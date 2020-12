Se billedserie Mundbind til forebyggelse. Sådan var det dengang og i dag, men forsyningssikkerheden er en helt anden end efter 1. Verdenskrig, hvor der var mangel på kaffe.

Nyt Serum, en syg dronning - og mangel på god kaffe!

Lad den rase, mente norske læger. Hold på renligheden, fastholdt Statens Seruminstitut, der i 1918 kun havde enkelte medikamenter til »de ikke for svære tilfælde« af Den Spanske Syge. Få et indblik i, hvad Frederiksborg Amts Avis skrev under »2. bølge« i 1918.

Fredensborg - 29. december 2020 kl. 09:36 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

I takt med at smitten steg, fyldte Den spanske syge mere og mere i Frederiksborg Amts Avis i efteråret 1918. Som vi kender det fra i dag, blev der indført restriktioner i kampen for at inddæmme sygdmen; Skolerne lukkede ned, der blev reklameret for brug af mundbind, og avisen fulgte spredningen tæt.

