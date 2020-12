Hvis borgerne i Fredensborg vil have, at de nyere og gode restauranter i byen overlever pandemien, skal de huske Takeaway. Det gælder både nye og etablerede restauranter - Country Market, Fredensborg Store Kro, Asminderød Kro, Bolettes Gæstebud, Gl. Humlebæk Kro og Madkollektivet i Slotsgade.... Foto: Kim Rasmussen (arkiv)

Nystartet restaurant: Takeaway skal redde os

Fællesspisning var nøgleordet for den nystartede »Madkollektivet Naboskaber«, hvor hele ideen var, at gæsterne skulle sætte sig ved samme bord - og lære nye mennesker at kende.