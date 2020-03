Se billedserie På en normal fredag - ville du så have taget på restaurant? Hvis ja, så vælg take-away på en af de lokale restauranter, der tilbyder det. Så kan restauranterne i din by overleve til efter krisen, lyder opfordringen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nye valg: Spis take-away, køb gavekort

Fredensborg - 13. marts 2020 kl. 13:50 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fællesspisning. Nej, vel? For en måned siden var det opskriften på en spirende succes for Madkollektivet Nabofællesskaber på Slotsgade i Fredensborg. Nu er det noget, som folk undgår, og det rammer kommunens restauranter ganske hårdt.

- Hvorfor nøjes med dårlig mad, når man er derhjemme – når vi sælger lækre måltider som take-away?, spørger Rune Sonnichsen fra Madkollektivet Naboskaber. Han opfordrer til, at kunderne tænker take-away i de situationer, hvor de ender med at fravælge en restaurant. Det er nemlig med til at sikre, at der stadig er lokale restauranter, hvis krisen fortsætter ud over de to uger.

24 gæster og god hygiejne I de seneste uger har der været færre gæster i restauranten, og store selskaber bliver aflyst – det er noget, der rammer hårdt på omsætningen. - Vi har stadig fællesspisning, men vi lukker kun 24 gæster ind, og vi sætter afstand mellem bordene. Så vi er selvfølgelig ramt, og vi håber, at gæsterne vil huske os. Det kan også være ved at købe gavekort til restauranten, hvis de har brug for at give en gave, siger Rune Sonnichsen, der oplever, at butiks- og restaurationslivet i Fredensborg er ved at samle sig om at anbefale hinandens tilbud og initiativer.

Alt sammen for at skabe en dynamik og opmærksomhed om, at borgerne skal huske det lokale handelsliv i disse uger. Madkollektivet har take-away i dagene fra tirsdag til lørdag, og gæsterne kan være rolige – køkkenhygiejnen er helt i top, og man kan få sat sin mad uden for døren til restauranten, hvis man ikke vil gå ind i restauranten, fortæller Rune Sonnichsen.

Madkollektivet Naboskaber har som restaurant satset på fællesspisninger, og det koncept er vokset i popularitet siden åbningen sidste år - men Corona-virussen rammer netop det koncept hårdt. Men der er en valgmulighed: Take-away.



På den nærliggende Fredensborg Store Kro er bistroen også åbent, naturligvis med behørig afstand mellem gæsterne, og på Nivå Havn har Restaurant Lagunen nedsat antallet af gæster til 25 gæster ad gangen. Hele menukortet kan også købes som take-away. Madkollektivet Naboskaber via telefon 30625402. Restaurant Lagunen: Bestil bord eller take away på telefon 49146611.