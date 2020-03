Se billedserie ÆldreSagens besøgsvenner er også sendt hjem i øjeblikket, men Tove Andersen bevarer kontakten til sin besøgsven og hjælper med indkøb Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Nye valg: Posen foran døren, ring på og gå igen - og andre historier, man kan dele..... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye valg: Posen foran døren, ring på og gå igen - og andre historier, man kan dele.....

Fredensborg - 23. marts 2020 kl. 20:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tove Andersen har to at handle for i øjeblikket. Hun går i Netto, når der ikke er så mange mennesker – typisk om formiddagen – og bagefter går hun ud til sin besøgsvært, som hun har kendt i tre år. Normalt ville hun ikke have fyldte indkøbsposer med. I stedet ville hun gå ind og sætte sig ved spisebordet for at drikke kaffe og spise kage. Men intet er normalt i disse uger. Den 68-årige Tove Andersen fra Nivåhøj er en af de besøgsvenner, der er organiseret under ÆldreSagen. Hver uge plejer hun at tage ud for at besøge sin 85-årige besøgsvært, der bor i eget hus i Nivå.

- Vi plejer at sidde ved spisebordet. Om sommeren, når vejret er godt, sidder vi på terrassen. De første par gange skulle vi lige i gang, men det gik hurtigt med at åbne op – og det er jo gensidigt. Der er nogle ting, som det er lettere at snakke med andre end sin familie om. - Nu taler vi i telefon flere gange om ugen, og når jeg afleverer indkøb, sætter jeg det ude foran døren, ringer på og går – og så står jeg og ser, at hun kommer ud for at hente det. Så står vi på afstand og siger ”Dav, du – vi snakkes ved”, fortæller Tove Andersen.

Og lad det være denne uges indledning til den artikel, der løbende giver dig et overblik og et indblik i de ideer, som borgere og butikker har i Fredensborg Kommune. Der sker gode initiativer i alle bysamfund i Fredensborg Kommune – I kan gøre avisen opmærksom på det via kontaktoplysningerne i bunden.

5 videoer du ikke skal gå glip af i din isolation Hvad skal vi lave? Drop Netflix og Viaplay en aften eller to og gå på opdagelse på Louisiana Channel, hvor man kan møde verdens visdom - ofte på underholdende vis. Her kommer fem anbefalinger fra museets redaktører og museumsinspektører.

Læs historien her: https://sn.dk/Fredensborg/5-videoer-du-ikke-skal-gaa-glip-af-i-din-isolation/artikel/926320

Træn dig glad i låget TrackFit Fredensborg har lanceret virtuel træning. Klubben blev selvstændig idrætsklub i Fredensborg i januar måned, og 60 aktive medlemmer har på rekordtid fundet vejen til vores udendørs træning på Fredensborg stadion. - Vi er som alle andre idrætsklubber måttet indstille alle træningsaktiviteter foreløbig indtil og med 30. april. Vi har i den anledning lavet et tilbud med virtuel træning tre gange ugentlig, tirsdag og torsdag klokken 17.00 samt lørdag klokken 9.00, fortæller Jan Pold fra Trackfit Fredensborg. - Du finder træningen på facebooksiden TrackFit Fredensborg hvor du kan deltage i et varieret træningstilbud hjemme i stuen. Det eneste du skal bruge er din mobil el IPad, yogamåtte, en spisestuestol og en lille dunk vand så du kan få slukket tørsten undervejs, forklarer han. Træningen varierer fra gang til gang og har altid fokus på styrke, puls og smidighed. Dette er et socialt og sundt tiltag for hele familien, "træn dig glad i låget".

Slut med at mødes på denne måde - i stedet har Trackfit Fredensborg lavet virtuelle træninger tre gange om ugen. Følg dem via Facebook.



Køb blomsterne nu! Fredensborg Blomster leverer blomster gratis ud i nærområdet, og det lyder i branchen, at det fra næste uge kan blive svært at få blomster fra Holland – så hvis man vil glæde nogle med en flot buket, er det nu, at man skal have fat i sin blomsterhandler.

Køb blomster, køb blomster, køb blomster - hvis leverancerne fra Holland svigter, bliver det pludselig svært om et par uger. Det gælder hos Fredensborg Blomster - ja, alle blomsterforretninger i kommunen.



Tag et særligt spejder-mærke Spejderne i Kokkedal under Det Danske Spejderkorps tilbyder eksempelvis, at man kan deltage i spejderaktiviteter og få det helt nye mærke ”Hjemmespejd”. Det er for børn og unge i alderen 8-16 år. Man behøver slet ikke være medlem – se mere på www.1kokkedal.dk/hjemmespejd

Få hentet cykel til reparation Fredensborg Cykler har åbent og tilbyder gratis afhentning og levering i kommunen af cykler til reparation samt gode tilbud på “sykel” cykler. Tjek cykelforretningen på facebook.

Kosmetolog sælger gavekort og renoverer På Højvangen 6 i Fredensborg ligger kosmetolog Christina Green med ”Beauty by Green”, og hun er tvunget til at holde lukket de næste mange uger. - I mellemtiden tilbyder jeg mine kunder, at de stadig kan købe gavekort og produkter, hvor de kan betale med mobilepay, og derefter kører jeg produkterne ud til dem, pakket med handsker på og sat ved deres dør, fortæller hun. Selve klinikken renoverer hun, så den står flot, når den genåbner.

Garnbutik har lukket helt for betjening Garn kan ikke sælges, uden at kunderne kommer til at røre ved mange typer af garn, og butikken Garnvärk i NO16 i Fredensborg går derfor over til kun at sælge per levering – og først tage varer retur om mange uger, foreløbig først efter den 1. maj. https://garnvaerk.dk/saadan-handler-du-mens-butikken-holder-pause/

NO 16 - fyldt med gaveideer Det lille stormagasin i Jernbanegade 16, kaldet NO16, har stadig åbent, selvom garnbutikken er lukket for salg i selve butikken. Susanne Schmidt holder åbent i sin del af butikken, når man har sprittet sine hænder af, og konceptet for NO16 er mange små butikker i en butik, forstået på den måde, at man kan leje sig ind i et område af butikken med sin egen, mindre præsentation af spændende produkter.

Sluse ind til Take-Away I Madkollektivet på Slotsgade i Fredensborg bliver der åbnet to døre, så gæster kan gå ind og hente take-away og gå ud ad en anden dør, hvilket øger afstanden mellem gæsterne. De kan også få leveret maden ude på gaden, så de bare skal holde ind til siden, stikke hånden ud af bildøren og samle maden op. Madkollektivet, som Rune og Charlotte Sonnichsen startede op i sensommeren sidste år, lancere også særlige gavekort – køb for 1000 kroner nu og indløs senere en værdi af 1250 kroner. https://www.madkollektivet-naboskaber.dk/

Slut med fællesspisning hos Madkollektivet Naboskaber, men den lille, nystartede restaurant trimmer take-away - blandt andet med en sluse, og så kan man få ret høj forrentning på at købe et gavekort. Køb for 1000 kroner og spis for 1250 kroner, når restauranten åbner igen. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Pres på lækkerierne Tirsdag aften havde Asminderød Kro udsolgt af stegt flæsk som take-away, og mange melder om lækre aftensmåltider fra både Fredensborg Store Kro, Gl. Humlebæk Kro og Lagunen på Nivå Havn, og Country Market i Fredensborg. https://restaurantlagunen.com/ www.asminderoedkro.dk http://www.gamlehumlebaekkro.dk/ Country Market Fredensborg - telefon 4848 4899, mad som take-away, butikken har åbent. Karlebo Kro har åbent for mad ud af huset. Bestilling senest dagen før klokken 15.00 på 48280404 eller post@karlebokro.dk

Country Market på Jernbanegade i Fredensborg - ofte fyldt med mennesker ved de hyggelige borde, men den nystartede delikatesseforretning går over til take-away i stedet for den nye cafe.



Lyspunkt: Manden, der købte for 1800 kroner til levering Pling, sagde telefonen hos Thomas Schrøder tirsdag aften den 17. marts, inden statsministeren holdt tale. Det var en kunde, der sad i karantæne derhjemme og ville støtte det lokale handelsliv, inden der kom yderligere restriktioner. Send mig nogle undertrøjer og gode flasker vin, lød det fra kunden, der ville købe for 1800 kroner i tøjbutikken Schrøder, der ligger på Jernbanegade i Fredensborg. Ved 21.30-tiden satte Thomas Schrøder pakken uden for mandens dør og sendte en sms om, at varerne var blevet leveret. - Det betyder enormt meget for mig, fordi det viser, at byen godt vil støtte op om butikkerne. Og det er vigtigt, at de husker alle butikkerne, ikke kun mig, for hvis jeg er den eneste butik tilbage om tre måneder, kommer jeg jo også til at lukke, siger Thomas Schrøder, der onsdag – med god afstand mellem kunderne – omsatte for det samme, som han gjorde hele ugen op til.

Tirsdag den 17. marts blev en god dag for Thomas Schrøders tøjbutik i Jernbanegade i Fredensborg - naturligvis med god afstand til kunderne. Efter dage med stilstand oplevede han en bølge af opbakning, som han håber fortsætter, ikke bare for ham, men for alle de lokale butikker.



Sagen i stikord Frederiksborg Amts Avis vil under rubrikken sn.dk/fredensborg og i den daglige avis i de kommende dage og uger samle op på de gode ideer og initiativer, som foreninger, borgere og butikker finder på for at komme godt igennem Corona-krisen.

Det sker efter samme princip, som der er samlet de seneste nyheder i net-artiklen ”Få overblik over vigtige beskeder og Corona-aflysninger”.

Hvis du har et initiativ, der skal med på listen ned "Nye Valg", så send en mail til fredensborg@sn.dk og beskriv initiativet.