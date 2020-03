Se billedserie Tirsdag blev en god dag for Thomas Schrøders tøjbutik i Jernbanegade i Fredensborg - naturligvis med god afstand til kunderne. Efter dage med stilstand oplevede han en bølge af opbakning, som han håber fortsætter, ikke bare for ham, men for alle de lokale butikker. Foto: Kenn Thomsen

Nye valg: Og han ville købe for 1800 kroner for at støtte byens handelsliv...

Fredensborg - 19. marts 2020 kl. 06:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pling, sagde telefonen hos Thomas Schrøder tirsdag aften, inden statsministeren holdt tale. Det var en kunde, der sad i karantæne derhjemme og ville støtte det lokale handelsliv, inden der kom yderligere restriktioner.

Send mig nogle undertrøjer og gode flasker vin, lød det fra kunden, der ville købe for 1800 kroner i tøjbutikken Schrøder, der ligger på Jernbanegade i Fredensborg. Ved 21.30-tiden satte Thomas Schrøder pakken uden for mandens dør og sendte en sms om, at varerne var blevet leveret. - Det betyder enormt meget for mig, fordi det viser, at byen godt vil støtte op om butikkerne. Og det er vigtigt, at de husker alle butikkerne, ikke kun mig, for hvis jeg er den eneste butik tilbage om tre måneder, kommer jeg jo også til at lukke, siger Thomas Schrøder, der onsdag – med god afstand mellem kunderne – omsatte for det samme, som han gjorde hele ugen op til.

Og lad det være denne uges indledning til en artikel, der i de kommende dage og forhåbentlig også uger vil give et indblik i de ideer, som borgere og butikker har i Fredensborg Kommune. Afsættet er Fredensborg, men der sker gode initiativer i alle bysamfund i Fredensborg Kommune – gør straks avisen opmærksom på det via kontaktoplysningerne i bunden.

Køb blomsterne nu! Fredensborg Blomster leverer blomster gratis ud i nærområdet, og det lyder i branchen, at det fra næste uge kan blive svært at få blomster fra Holland – så hvis man vil glæde nogle med en flot buket, er det nu, at man skal have fat i sin blomsterhandler.

Køb blomster, køb blomster, køb blomster - hvis leverancerne fra Holland svigter, bliver det pludselig svært om et par uger. Det gælder hos Fredensborg Blomster - ja, alle blomsterforretninger i kommunen.



Garnbutik har lukket helt for betjening Garn kan ikke sælges, uden at kunderne kommer til at røre ved mange typer af garn, og butikken Garnvärk i NO16 i Fredensborg går derfor over til kun at sælge per levering – og først tage varer retur om mange uger, foreløbig først efter den 1. maj. https://garnvaerk.dk/saadan-handler-du-mens-butikken-holder-pause/

Sluse ind til Take-Away I Madkollektivet på Slotsgade i Ferdensborg bliver der åbnet to døre, så gæster kan gå ind og hente take-away og gå ud ad en anden dør, hvilket øger afstanden mellem gæsterne. De kan også få leveret maden ude på gaden, så de bare skal holde ind til siden, stikke hånden ud af bildøren og samle maden op. Madkollektivet, som Rune og Charlotte Sonnichsen startede op i sensommeren sidste år, lancere også særlige gavekort – køb for 1000 kroner nu og indløs senere en værdi af 1250 kroner. https://www.madkollektivet-naboskaber.dk/

Slut med fællesspisning hos Madkollektivet Naboskaber, men den lille, nystartede restaurant trimmer take-away - blandt andet med en sluse, og så kan man få ret høj forrentning på at købe et gavekort. Køb for 1000 kroner og spis for 1250 kroner, når restauranten åbner igen. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Pres på lækkerierne Tirsdag aften havde Asminderød Kro udsolgt af stegt flæsk som take-away, og mange melder om lækre aftensmåltider fra både Fredensborg Store Kro, Gl. Humlebæk Kro og Lagunen på Nivå Havn, og Country Market i Fredensborg. https://restaurantlagunen.com/ www.asminderoedkro.dk http://www.gamlehumlebaekkro.dk/ Country Market Fredensborg - telefon 4848 4899.

Country Market på Jernbanegade i Fredensborg - ofte fyldt med mennesker ved de hyggelige borde, men den nystartede delikatesseforretning går over til take-away i stedet for den nye cafe.



Tag et særligt spejder-mærke Spejderne i Kokkedal under Det Danske Spejderkorps tilbyder eksempelvis, at man kan deltage i spejderaktiviteter og få det helt nye mærke ”Hjemmespejd”. Det er for børn og unge i alderen 8-16 år. Man behøver slet ikke være medlem – se mere på www.1kokkedal.dk/hjemmespejd

Sagen i stikord Frederiksborg Amts Avis vil under rubrikken sn.dk/fredensborg og i den daglige avis i de kommende dage og uger samle op på de gode ideer og initiativer, som foreninger, borgere og butikker finder på for at komme godt igennem Corona-krisen.

Det sker efter samme princip, som der er samlet de seneste nyheder i net-artiklen ”Få overblik over vigtige beskeder og Corona-aflysninger”.

Hvis du har et initiativ, der skal med på listen ned "Nye Valg", så send en mail til fredensborg@sn.dk og beskrev initiativet.