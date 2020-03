Sådan er stemningen ofte i butikken NO16 i Fredensborg. Det er slut de næste 14 dage, men det forhindrer ikke butikken i at have en omsorg for stamkunderne og bevare et fællesskab om at strikke. Få historien her.

Nye valg: Få dit garn leveret – og husk dit lokale fællesskab

Nu kommer butikken med nye initiativer her midt i Corona-krisen, der kan ramme handelslivet hårdt. NO16 tilbyder at bringe varer ud – først og fremmest garn – til sine kunder i lokalområdet omkring Fredensborg.

Det handler om noget større end bare omsætning. En lille butik et par hundrede meter fra Fredensborg Slot knækkede for halvandet år siden koden på at åbne en butik i en provinsby, hvor handelen aftager.

- Vi har mange kunder, også ældre kunder, som er meget glade for at komme i butikken. Dem skal vi tage vare på, og derfor tilbyder vi at komme ud med garn i nærområdet. Udbringningen er gratis. Vi spritter godt af, pakker varerne og sætter dem uden for hoveddøren, siger Nina Larsson, der er en af butikkens tre indehavere.

Ideen udspringer at tre ting. Der er kundeplejen og omtanken for stamkunderne, og der er også et behov, vurderer Nina Larsson.

Hun tænker, at når de fælles aktiviteter går ned, får mange mennesker brug for noget at lave med hænderne. Mange af de ældre kunder har også en hverdag, hvor de er langt væk fra deres pårørende.

Og så er der også et forretningsaspekt.

- Vi kan som butikker nok godt klare en omsætningsnedgang i en måned, men mange overlever ikke, hvis folk flytter deres handel til internetbutikker og køber alt forårstøjet på Zalando. Så jeg opfordrer til, at man også i denne tid husker sine lokale butikker. Enten ved at vente med sine køb eller komme herned. Der er nok en større risiko for at få virussen ved at stå i en lang kø i et supermarked, siger Nina Larsson.