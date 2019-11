Siden foråret har normeringer og voksenkontakt i daginstitutioner været et varmt emne i Fredensborg Kommune, hvor forældre har skrevet læserbreve. Hvorfor var der ingen på rådhuset, der i slutningen af september brugte 15 minutter på at trække de seneste nøgletal for den tekniske normering fra Danmarks Statistik? De nye tal viser en markant forringelse for børnehavebørnene. Foto: Thomas Olsen

Nye tal fra forældre tog rådhuset på sengen

Hvorfor bruger politikerne ikke de seneste nøgletal for 2018, når de lægger budget for børneområdet i 2020? Javist, de er først blevet offentliggjort af Danmarks Statistik den 25. september, men dialogen med mellem Danmarks Statistik og Fredensborg Kommune blev afsluttet i midten af august, og derefter var det muligt at udregne tallet.

Styrtdyk i statistik for normeringer har overrasket på rådhuset, hvor der nu regnes intensivt på at finde årsagen. For det burde være modsat.

