I årets første tre måneder er der blevet begået 17 indbrud i Fredensborg Kommune. Det er et fald på 75 procent i forhold til samme periode sidste år. Arkivfoto. Foto: Stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Nye tal: Antallet af indbrud er styrtdykket under nedlukningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tal: Antallet af indbrud er styrtdykket under nedlukningen

Under coronanedlukningen er antallet af indbrud i Fredensborg Kommune faldet med 75 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik

Fredensborg - 22. april 2021 kl. 13:37 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Antallet af indbrud i Fredensborg Kommune er i årets tre første måneder faldet med 75 procent i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Således blev der første kvartal i 2020 begået 68 indbrud indenfor kommunegrænsen, mens der i år blot er begået 17 indbrud i samme periode.

Til sammenligning er der i hele landet registreret 3.294 indbrud i årets første tre måneder, og det er et fald på 40 procent i forhold til samme periode sidste år.

Liv i boligkvarterne Under coronanedlukningerne har hjemsendte skoleelever og hjemmearbejdende voksne skabt mere liv i boligkvartererne i dagtimerne, end der plejer at være. Det er vigtigt at holde fast i, for når vi skaber liv og uforudsigelighed, kan indbrudstyven ikke vide sig sikker på, om et hus er tomt, eller om naboen følger med på den anden side af hækken. Indbrudstyve foretrækker kvarterer, der virker øde, og hvor folk ikke kommer hinanden ved eller hilser på hinanden. Det fortæller Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

"Formentlig kommer flere danskere fremover til at arbejde delvist hjemmefra. Hvis man bruger et lille afbræk i arbejdsdagen til lige at gå en rundtur i kvarteret, tømme postkassen eller gå ud i haven, mens man klarer en telefonsamtale, så er det med til at forebygge indbrud. Kan man ovenikøbet arbejde hjemme forskellige dage om ugen, giver det heller ikke indbrudstyvene mulighed for at finde et system i hverdagen," siger hun i en pressemeddelelse.

Sådan forebygges indbrud I Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, har man de seneste år oplevet en stor vilje fra danskernes side til at komme de alt for høje indbrudstal i Danmark til livs.

Bo trygt opfordrer folk til at forebygge indbrud ved at gøre det så svært som muligt at bryde ind. Eksempelvis ved at brug solide låse, og forstærke vinduer og døre med sikringsbeslag. Desuden er det en god ide at beskære buske og hække ud til vejen, så det ikke er så nemt at skjule sig. Det fortæller Britt Wendelboe der er programchef for partnerskabet Bo trygt.

"Mens vi har været hjemme og har gået rundt i haven på daglig basis, har det måske været naturligt at lade en skovl eller andre haveredskaber stå udenfor. Det er ikke en god ide, når vi begynder at være mindre hjemme, for vi ved, at tyven ofte er på udkig efter redskaber til at begå deres indbrud med. Så gem værktøj og redskaber godt af vejen," siger hun.

Hjemmelevering af varer En anden vane, som mange har tillagt sig under nedlukningen, er at handle på nettet. Nethandlen er eksploderet det seneste år, og mange har vænnet sig til hjemmelevering.

"Det er bekvemt at få leveret varerne lige til døren, og selvom fragtfirmaerne gerne sætter varerne på trappestenen, når du ikke er hjemme, bør du tænke dig om en ekstra gang, inden du benytter dig af det. Varerne kan sende et signal om, at huset står tomt. Få i stedet leveret dine pakker et andet sted eller få naboen til at tage imod, hvis du ikke er hjemme," lyder rådet fra Britt Wendelboe.

FAKTA Så mange indbrud er der begået i Fredensborg Kommune: 1. kvartal 2017: 75

1. kvartal 2018: 57

1. kvartal 2019: 60

1. kvartal 2020: 68

1. kvartal 2021: 17