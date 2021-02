Artiklen: Nye skitser for omstridt projekt: Nu ændrer kritik sig til forventning

Nye skitser for omstridt projekt: Nu ændrer kritik sig til forventning

Bygherren bag seniorbofællesskabet Kongeparken præsenterer nu en markant ændret plan for det byggeri, hvis arkitektur har været så omstridt. Væk er den tre etagers bygning for enden af aksen, som Fredensborg Slot tegner ned ad Slotsgade.

Støjdæmpende - men mindre

Nu har bygherrens arkitekter i samarbejde med kommunens forvaltning placeret en fællesbygning ud mod rundkørslen - et byggeri kun i en etage og med mulighed for at skabe en arkitektur, der passer til de eksisterende bygninger.

Da den er langt mindre, er den trukket uden for den historiske akse, men den har stadig en støjdæmpende funktion.