Nye skilte sætter fokus på mobilen i trafikken

Selvom otte ud af ti danskere mener, at det er uacceptabelt at tale i håndholdt mobil i trafikken, så er der fortsat mange der stadig snakker i mobil når de kører på cykel eller bil. Derfor sætter Fredensborg Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik ekstra fokus på problemet i de kommende uger.

"Alt for mange bruger deres mobil, mens de kører bil. Desværre har det ofte voldsomme konsekvenser, når vi er uopmærksomme og ikke følger med i trafikken. Derfor er det også vigtigt, at vi hjælper hinanden og husker hinanden på, at vi skal lægge mobilen væk, når vi kører bil eller cykler", siger han i en pressemeddelelse.

"Når ulykkerne sker, så virker det fuldstændig meningsløst, at det måske var en helt ligegyldig besked på mobilen, der var skyld i, at det gik galt. For at undgå det, opfordrer vi til, at man lægger mobilen helt væk, allerede når man sætter sig ind i bilen. Især hvis man ved, at man har svært ved at lade mobilen være, hvis den begynder at brumme eller bippe," siger hun.