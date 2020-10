En 24-årig mand erkendte til grundlovsforhøret lørdag, at han havde ført kniven, men han nægtede sig skyldig i manddrab. Foto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Nye oplysninger: Dødeligt knivopgør skete i køkken og have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye oplysninger: Dødeligt knivopgør skete i køkken og have

Fredensborg - 04. oktober 2020 kl. 13:27 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En 55-årig mand fik to dødbringende knivstik i maven, da to familier kom i indbyrdes skænderi lørdag sidst på eftermiddagen i en villa i Nivå. Opgøret begyndte i et køkken og endte ud i haven, hvor familiemedlemmerne fra den ene familie forsøgte at forsvare sig med havemøbler.

Det kom frem under grundlovsforhøret lørdag ved middagstid, hvor tre mænd i alderen 19 år, 24 år og 54 år blev sigtet for manddrab og forsøg på manddrab. De tre anholdte har tætte familierelationer. Den 55-årige mand døde af knivstikkene umiddelbart efter, at han kom til hospitalet. En 30-årig mand fra samme familie som den afdøde blev stukket i den ene side af ryggen, og han blev kørt til hospitalet i kritisk tilstand, men er nu uden for livsfare.

Da politiets anklager læste sigtelsen op til grundlovsforhøret, fremgik det, at det var et opgør mellem to familier. Politiet mener, at de tre anholdte i »forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse« stod bag knivstikkeriet, og derfor er de alle tre sigtet for det samme: Manddrab og forsøg på manddrab.

Til grundlovsforhøret skulle retten alene tage stilling til, om der var begrundet mistanke. Den 19-årige og den 54-årige nægter sig skyldig i anklagerne, imens den 24-årige kom med en delvis erkendelse. Han erkendte, at han havde ført kniven, men han nægtede sig skyldig i manddrab og forsøg på manddrab. Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen oplyste, at den 24-årige mente, at der var tale om nødværge eller grov vold med døden til følge.

Derefter bad Janus Malcolm Pedersen og forsvarsadvokat for de to andre, Birgitte Schack, om at der blev navneforbud i sagen, og det valgte dommeren at imødekomme. Anklageren begærede døren lukket af hensyn til efterforskningen, da vidneudsagn fra de tre sigtede ville kunne påvirke de andre vidners forklaring. Grundlovsforhøret fortsatte derefter uden offentlighedens tilstedeværelse. Sn.dk følger op, når grundlovsforhøret er afsluttet.