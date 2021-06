Se billedserie 1. juli kan Rune Sonnichsen (th.) og Anders Stoffregen Pedersen slå dørene op til den nye restaurant i Skipperhuset. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye forpagtere i Skipperhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye forpagtere i Skipperhuset

Rune Sonnichsen og Anders Stoffregen Pedersen har indgået en femårig aftale med Slots- og kulturstyrelsen om at drive en ny restaurant i Skipperhuset i Fredensborg der åbner 1. juli

Fredensborg - 15. juni 2021 kl. 06:35 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

1. juli kan Rune Sonnichsen og Anders Stoffregen Pedersen, slå dørene op til en ny restaurant i Skipperhuset i Fredensborg.

De to nye forpagtere har indgået en aftale med Slots- og kulturstyrelsen om at drive restauranten de kommende fem år.

Aftalen er kommet i hus efter de vandt en udbudsrunde mod fire andre konkurrenter, men da de sidste detaljer i aftalen først faldt på plads fornyligt har de travlt på grund af tidspresset. Nu har de overtaget Skipperhuset, der har stået tom siden nedlukningen i december.

"Det hele er lige til at rykke ind i og så kommer det et ny køkken og helt nyt inventar, som vi har bestilt," siger Anders Stoffregen Pedersen.

Åbningstiderne udvides Fremover bliver åbningstiderne også udvidet gevaldigt, fortæller Rune Sonnichsen.

"Vi kommer til at servere frokost hernede og så kommer vi også til at have åbent om aftenen," siger han.

Normalt er der kun åbent i sommerhalvåret, men det bliver også ændret.

"Vi kommer til at have åbent om vinteren. Det er helt nyt og vi er overbevidste om, at vi kan få nok gæster til at vi kan skabe omsætning året rundt," siger Rune Sonnichsen:

"I vinterhalvåret vil vi geare lidt ned og få mere tid til at kredse om gæsterne," supplerer Anders Stoffregen Pedersen.

Udvidet vinkort De nye forpagtere vil også sætte mere fokus på vin, fortæller Rune Sonnichsen.

"Vi kommer til at skrue lidt mere op for vinkortet, så folk kan forvente at få nogle oplevelser, der ligger lidt udover det sædvanlige," siger han.

Selvom de for mange uger sendte en ansøgning afsted for at få en alkoholholbevilling på plads, er den dog stadig under behandling af myndighederne.

"Vi løber hurtigt, men vi skal nok komme på plads 1. juli," siger Rune Sonnichsen.

Erfarne forpagtere Siden de indgik aftalen har Anders Stoffregen Pedersen sagt sit job op, som souschef på restaurant Sletten.

Rune Sonnichsen, har mere end 20 års erfaring fra branchen og er blandt andet er tidligere medindehaver af restaurant Mêlée og Anarki på Frederiksberg, og har drevet restaurant i de sidste otte år.

For to år siden solgte han to yderst gode forretninger i København for at fortsætte eventyret i Nordsjælland.

Selvom de nu skal drive en ny restaurant, så har Rune Sonnichsen ikke tænkt sig at droppe Madkollektivet.

"Jeg kommer til at drive Madkollketivet ved siden af, så må jeg arbejde lidt flere timer i døgnet," siger han.

De to restauranter supplerer hinanden godt, mener han.

"Det er to forskellige koncepter, men sammenspillet mellem Madkollektivet og Skipperhuset betyder, vi kan skrue op for festerne og de sjove arrangementer i Madkollektivet og skrue op for ambitionsniveauet i Skipperhuset, fordi vi kan bruge Madkollektivets køkken til opbakning - så 1 + 1 giver i dette tilfælde mere end 2," siger han.

Stor efterspørgsel Der er plads til 40 gæster i de i den nye restaurant, og selv om der stadig er coronarestriktioner, så er det et godt tidspunkt at åbne på, fortæller Anders Stoffregen Pedersen.

"Der er rigtigt mange der ringer for at booke lokaler lige i øjeblikket. Mange restauranter har allerede booket kalenderen lang tid ud i fremtiden. Og der kommer vi med en helt ny restaurant, hvor vi er klar til at tage imod gæster," siger han.

Personale Selv om flere restauranter efter coronanedlukningen, har haft udfordringer med at skaffe personale, så er det ikke noget der får de to iværksættere til at ryste på hænderne.

"Vi har et godt netværk, og kender mange folk rundt omkring", siger Anders Stoffregen Pedersen.

"Vi er indstillet på, at det bliver hårdt arbejde og vi dækker selv ind, hvis vi mangler en tjener eller en kok," supplerer Rune Sonnichsen.