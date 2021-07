Se billedserie Udsigten er malerisk, og de gamle skodder er nu væk, så der er endnu smukkere gik ud over søen og Chaluphuset. Menukortet vil indeholde mange små retter, så man kan sætte sig blot for at få en snack - og ende med at gå mæt derfra. Foto: ALLAN NORREGAARD

Nye forpagtere: Stedet, hvor lyset skal nydes med smagfulde fristelser

Solen går ned over Gribskov og Esrum Sø hver aften, og den udsigt skal kunne nydes fra Skipperhusets veldækkede borde, mener stedets nye forpagtere.

Fredensborg - 01. juli 2021 kl. 05:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Menukortet skal ikke skræmme, men friste til at sætte sig ned og nyde et stykke smørrebrød med søkogte rejer eller hønsesalat med syltede bøgehatte til frokost. Hvis man er knap så sulten senere på dagen, kunne det være en friteret kartoffel med saltet torsk fra snackkortet og et glas køligt hvidvin.

Fornyelse med et tvist.

Det velkendte med mulighed for at prøve det ukendte.

Udvidede åbningstider. Sådan lyder den grundlæggende opskrift fra Rune Sonnichsen og Anders Stoffregen Pedersen, der er nye forpagtere af Skipperhuset.

De kender begge kommunen og området. Anders Stoffregen Pedersen har været souschef på Restaurant Sletten, og Rune Sonnichsen har Madkollektivet på Slotsgade sammen med hustruen Charlotte. Og de var begge glade for deres arbejde, men da Skipperhuset blev ledig, var fristelsen for stor.

- Vi er forelskede i lokaliteten. Der findes ikke mange steder, der er smukkere, og der skal naturligvis være en restaurant her i Skipperhuset, hvor man kan sidde og se solen gå ned, og hvor man kan sætte sig for at spise også i vinterhalvåret, fortæller Rune Sonnichsen om ambitionerne.

Madkollektivet vil stadig eksistere, og det giver god mening, fordi køkkenet i Skipperhuset er ganske lille, og det har tidligere givet begrænsninger for kokkene i køkkenet. Når bøtterne med råvarer blev tomme, risikerede de enkelte menupunkter at falde fra i løbet af en travl eftermiddag eller aften. Nu kan der hentes ekstra råvarer fra køkkenet i Madkollektivet.

Anders Stoffregen Pedersen og Rune Sonnichsen har begge haft karrierer, hvor de har arbejdet på - eller ejet - nogle af de bedste restauranter i hovedstadsområdet. Niveauet vil være højt i Skipperhuset, men de har begge blik for det særlige i netop området ved Chaluphuset og Esrum Sø.

Fakta Rune Sonnichsen og Anders Stoffregen Pedersen er nye forpagtere af Skipperhuset, der ligger nær Fredensborg på Skipper Alle 6 ved Esrum Sø.

Forpagtningen af Skipperhuset har først været i udbud i foråret, da ejendommen ejes af Naturstyrelsen Nordsjælland.

Juni måned har derfor været en travl måned med forberedelser, da Skipperhuset har stået tomt i en periode.

Restauranten åbner den 1. juli og har åben tirsdag til lørdag fra 11.30-16.00 og igen fra 17.30 til 23.00. Søndag er der åbent fra 11.30-16.00, mandag lukket.

Mestre i at justere Variation, enkelhed og et særligt tvist, der gør oplevelsen ekstra spændende. Det er vigtige markører, og det handler om at gøre driften af køkkenet effektiv med et enkelt menukort, der til gengæld skifter hele tiden - efter forpagternes ideer og fantasi og ikke mindst råvarerne.

For gode råvarer er det vigtigste, understreger Rune Sonnichsen - og dertil at skabe et sted, hvor alle er velkomne, hvad enten de blot nyder et glas hvidvin med en snack eller køber sig ind i de store vinoplevelser.

Historisk set har det altid været svært at skabe et spisested på meget højt niveau i Fredensborg. Hvor restaurant Sletten meget hurtigt kom godt fra start, sker der tilsyneladende noget, når gæster fra Øresundskysten skal længere ind i landet. Ligeledes er der begrænsninger på pladsen i Skipperhuset - særligt indendørs.

I de seneste år har Skipperhuset haft flere skiftende forpagtere, men det skræmmer ikke.

- Vi kommer til at knokle, og vi kommer til at justere undervejs, varsler Anders Stoffregen Pedersen og tilføjer, at arbejdspresset er de vant til, og justeringerne er det, som gør driften af en restaurant sjov og spændende.

Menukortet til aften lå først endelig klar til print onsdag i denne uge, og det indeholder i de første uger en fire-retters menu og muligheden for selv at kombinere småretter og snacks, hvis man hellere vil det. Et koncept, der minder meget om det, som Restaurant Sletten nød godt af i årene efter finanskrisen.

- Min opgave er at sikre, at når gæsterne sidder her og smager den første snack eller småret, får de lyst til at købe en til - fordi det smager så godt. Og det kan godt være, at vi om vinteren kun får et sæt gæster i løbet af en aften - men så har vi også bedre ro til at kræse om gæsterne, tilføjer Rune Sonnichsen om de vinteraftner, som han ser frem til, ud over naturligvis sommeraftnerne med solen, der går ned på den anden side af søen over Gribskov.

- Jeg ved godt, at jeg lyder som en ejendomsmægler. Men location, location, location, griner han.

Anders Stoffregen Pedersen har været souschef på Restaurant Sletten, og Rune Sonnichsen har de seneste år stået i køkkenet i Madkollektivet på Slotsgade - og før da drevet gourmetrestaurant i København.