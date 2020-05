Det er dette område, der er i spil - arealet inde til højre for Kongevejen, hvor de første 16 boliger allerede er udlejet i et Seniorbofællesskab. Investor minder om, at man ikke kan se de nuværende boliger i 1. etape, fordi der er træer. Foto: Allan Nørregaard

Nye billeder: Omstridt boligprojekt - nu med flere nuancer

Hvad er god arkitektur? Er de samlede set 16 negative "ked af" og "vred" på et Facebook-opslag udtryk for en folkestemning eller er det en mindre gruppe, der blot ikke synes, at forslaget til 54 nye boliger på Menu-grunden i Fredensborg ser pænt ud?

Skitserne til arkitekturen for 2. etape af et seniorbofællesskab i Fredensborg har skabt en del debat, og den kulminerede på byrådsmødet, hvor de to politikere Tinne Borch Jacobsen (V) og Carsten Wulff (V) fik sendt et lokalplanforslag tilbage til fornyet behandling.