Et forsigtigt skøn lyder, at det vil koste syv-otte millioner kroner at lave et friluftsbad ved Nivå Havn. Projektet er endnu ikke finansieret, men diskuteres i øjeblikket - imens et andet emne er udvikling af Nivå Havn med et nyt klubhus. Foto: Kim Rasmussen

Nyd aftensol og udsigt fra nyt friluftsbad

Ud mod Hven kommer en tagterrasse over et mødelokale, og mod sydøst kommer et indvendigt bassin. Især om aftenen er der en fantastisk udsigt ind over Nivå og Lave Skov, fortæller Henning Laursen, der har været rundt for at se anlæggene i Kastrup og Helgoland Badeanstalt for at hente inspiration.