En del af byrådet, borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og udvalgsformand Lars Simonsen (R), har haft - og har måske stadig - den opfattelse, at handelslivet i Fredensborg og Humlebæk støtter projektet med et butikscenter i Kokkedal. Men det er ikke tilfældet, fordi investoren har ændret den oprindelige plan og nu går efter at få flere udvalgsvarebutikker i størrelsen 500-750 kvadratmeter. Skitse: Format Foto:

Send til din ven. X Artiklen: Ny undsigelse af den politiske opfattelse af støtte til kæmpe butikscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny undsigelse af den politiske opfattelse af støtte til kæmpe butikscenter

Nej, erhvervsrådet i Fredensborg Kommune støtter heller ikke de aktuelle planer for et butikscenter i Kokkedal. Sagen har aldrig været behandlet som et punkt, men der er opbakning til et boks-koncept, altså alene store, pladskrævende varer.

Fredensborg - 30. august 2021 kl. 06:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Da 12 mennesker satte sig ved et bord på Gl. Humlebæk Kro en tirsdag aften i juni, var kommuneplantillægget for et nyt butikscenter og en ny bymidte netop sendt i høring hos borgerne. Var sagen om 25.000 kvadratmeter udvalgsvarer på som et punkt til erhvervsrådet, der holdt møde på kroen? Nej, det var sagen ikke, og derfor har erhvervsrådet da heller ikke udtrykt sin støtte til de aktuelle planer. Det fastslår Jan Martin Hansen, formand for Humlebæk Centerforening, der var med til mødet.

Læs også: Løfte om dagligvarestop i omstridt bymidte gælder ikke Føtex og Rema

- Det er forkert at sige, at erhvervsrådet støtter projektet, siger han med henvisning til, at borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i lørdagsavisen har sagt, at erhvervsrådet støtter projektet.

- Der har aldrig i erhvervsrådet været en formel behandling af projektet, men der har været mange uformelle snakke, og de er gået på et bokskoncept med pladskrævende varer. Og ja, det ser vi meget gerne, fordi det er arbejdspladser, som ikke vil gå ud over handlen i de andre bysamfund i kommunen. Det er hverken fair eller rimeligt at tage erhvervsrådet til indtægt for at støtte den nuværende plan, siger Jan Martin Hansen.

- Jeg er personligt og på vegne af 24 lejere og ejerne af Humlebæk Centret tilhænger af et bokskoncept, men imod den plan, der ligger nu, fastslår han.

Protesten er der stadig På vegne af ejerne af Humlebæk Centret og de 24 lejere kritiserede han allerede for et par dage siden planerne om fire små dagligvarebutikker på 250-300 kvadratmeter i form af bager og kiosk samt 10 udvalgsvarebutikker ned til 500-750 kvadratmeter. Kritikken gik også på, at en del af det politiske miljø har den opfattelse, at handelsforeningerne i Nivå og Humlebæk støtter Format-projektet med butikscenter på Cirkelhusgrunden.

Henrik Sidney, formand for Nivå Centerforening, kom med samme kritik før sommerferien. Pointen er, at projektet på Cirkelhusgrunden ændrer sig, når der gives lov til 10 udvalgsvarebutikker på 500-750 kvadratmeter. Så er butikscentret ikke et supplement, men en konkurrent til bymidternes handelsliv, mener det omkringliggende handelsliv, som derfor har trukket deres støtte.

At politikerne har hævet størrelsen for fem butikker, ændrer ikke ved de kritiske røster.

- Du kan bare trykke den samme pressemeddelelse, som jeg sendte før sommerferien, siger Henrik Sidney og tilføjer, at protesten handler om risikoen for at sprede handlen så meget, at de eksisterende bymidter bliver udmagret.

Netop den risiko advarede han også imod, da politikerne for over 10 år siden tillod dagligvarehandel ved rådhuset i Kokkedal.

- Politikerne er så glade for arbejdspladser. Da Føtex og Rema åbnede i Kokkedal for 10 år siden, var Nivå Centret stadig en stor arbejdsplads - og mange af butiksejerne betalte endda skat her i kommunen, konstaterer Henrik Sidney.

De tiltagende protester førte i weekenden til stor debat på de indre linjer, og alt tyder på, at byrådet vil udskyde vedtagelsen af et kommuneplantillæg, indtil Erhvervsrådet formelt set har udtalt sig om det konkrete projekt.

Til mødet den 8. juni på kroen var byrådet repræsenteret med tre politikere. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og byrådspolitikerne Lars Simonsen (R) og Lars Søndergaard (V).

Sagen i stikord Byrådet i Fredensborg Kommune skal mandag den 30. august vedtage et kommuneplantillæg, der sætter rammerne for et nyt butikscenter i Kokkedal.

Det skal ligge på Cirkelhusgrunden med boliger og 25.000 kvadratmeter udvalgsvarer samt mulighed for at bygge hotel og biograf.

Projektet med butiks- center på Cirkelhusgrunden blev oprindeligt præsenteret som pladskrævende varer og udvalgsvarer i butikker på over 1000 kvadratmeter.

Formålet var at skabe indkøbsmuligheder, så borgerne ikke behøver køre til Lyngby, Hillerød og Helsingør for at handle den type varer.

Desuden skal byudvikling af området indirekte være med til at finansiere nye bygninger til privatskolen NGG, der i en kort periode havde ejerskab til Cirkelhuset.

Den politiske opgave er at finde en balance, så de omkringliggende bymidter ikke udmagres og får flere tomme butikslokaler.

relaterede artikler

Investorer står i kø for at få ny bymidte til at vokse 28. august 2021 kl. 05:56