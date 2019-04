Rundt langs bådene i havnen går den indre promenade. Skitse: SLA

Ny strandpark nærmer sig borgerne

Fredensborg - 15. april 2019 kl. 10:38 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye Nivå Havn og Strandpark er et stort projekt, der har været længe undervejs. Og der mangler da også et stykke endnu, før den står klar til brug for byens borgere. Planen er blevet delt op i etaper, men det er endnu ikke sikkert, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det vigtigste er nemlig, at borgerne bliver hørt.

- Vi vil simpelthen høre borgerne om, hvad de tænker, før vi gør ret meget mere. Det kan være, at vi bliver nødt til at prioritere noget frem for andet, så vi vil gerne høre, hvad borgerne har at fortælle, når vi holder møder. Og så kan de jo også skrive til os, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. På et møde den 2. april behandlede de sagen. Siden har den været forbi Fritids- og Idrætsudvalget, og inden den kan blive sendt i offentlig høring, skal den behandles i Økonomiudvalget og i byrådet.

- Jeg synes, at det er godt at prøve at få et havnemiljø, som både havnens brugere og andre kan få adgang til. Men det er vigtigt at bevare det nuværende udtryk, så det bliver samme type havn, som det er i dag. Tæt på ligger lergravene, så når havnen er færdig, og vi forhåbentlig får en bedre bymidte i Nivå, så er der en god akse, siger Lars Simonsen.

Ifølge den nuværende plan har første etape fået navnet »Synlighed«. Med den skal pladserne på havnens centrale parkeringsplads omorganiseres, så der kommer 20 pladser mere. En rampe til kørestole i strandparken skal etableres, så kørestolsbrugere kan komme i vandet. Og så skal dele af den indre promenade etableres.

Idéen med at etablere promenaden er ifølge SLA Arkitekters visions- og udviklingsplan fra april i år, at fodgængere langs Strandvejen bliver forbundet bedre til havnen og dens klubhuse, end de er i dag. Den skal laves i træ, og langs den skal der etableres små terrasser, hvor man kan opholde sig. Indtil videre er der ikke afsat nok penge til, at hele den indre promenade kan etableres, så det foreslås i første omgang at supplere eksisterende stier og gangbroer, hvor promenaden ikke er hel i dag.

Næste step i projektet bliver ifølge den nuværende plan, at den indre promenade skal samles, en dobbeltrettet cykelsti skal anlægges, der skal laves cykelparkering, Fritidsfiskerne og Ro- og Kajakklubben skal have nyt klubhus, og så skal der tyndes ud i den nuværende beplantning.