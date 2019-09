Se billedserie Synlighed og evnen til at diskutere de svære udfordringer er nøgleord for Susanne Bremer, ny skoleleder på Fredensborg Skole. Det er vigtigt for Susanne Bremer at signalere, at hun har ledelsesmæssigt fokus på udskolingen på den nye Vilhelmsro-skole, men det forhindrer hende ... Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny skoleleder tør det svære og dyrker evnen at være synlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny skoleleder tør det svære og dyrker evnen at være synlig

Fredensborg - 11. september 2019 kl. 05:09 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Jens Bernhardt havde afskedsreception på Fredensborg Skole, havde medarbejderne med Susanne Bremer i spidsen lavet en video, hvor borgmesteren og cheferne blev spurgt, hvad de ville sige til Jens Bernhardt efter 17 år som skoleleder.

»Jens hvem?«, spurgte de undrende - for ham havde de aldrig hørt om. Skuespillet var ganske morsomt, for Jens Bernhardt havde en markant profil i såvel skikkelse og adfærd og var kendt af mange.

Der er også mange, der kender skolens nye skoleleder, Susanne Bremer, der siden 2012 har været souschef på skolen. Ansatte, børn og forældre ved, hvordan hun har ageret som næstkommanderende - men nu er hun skoleleder. Hvordan bliver hun nu?

Susanne Bremer indleder forsigtigt, for selvfølgelig har hun nogle ambitioner og ideer, men de skal lanceres på rette tid og sted i en hverdag, som i øvrigt hele tiden kan ændre sig.

- Vi har et fundament, der er bæredygtigt. Vi har en rigtig god skole, og det er vigtigt at huske. Vi har en 10. klasse, der nu har 75 elever og er blevet en stor succes, og den har jeg jo været med til at udvikle. Jeg vil arbejde videre med at gøre Fredensborg Skole til det allerbedste sted at være for elever og ansatte, siger hun og kommer ind på det, som er en af skolens nyeste, store opgaver:

- Nu har vi fået hele SFO-delen ind under skolens ledelse, og det bliver en stor opgave. Jeg har ikke kun tre skolematrikler at lede, men også Kaspo i Karlebo og SFO'en på Lundely og KlubFredensborg, der også huser SFO for de store. Selvom jeg har gode afdelingsledere, kræver det, at jeg er meget synlig alle seks steder. Og det er vigtigt. For samarbejdet mellem SFO og skole kan vi stadig udvikle, siger hun.

Den gode udvikling skal fortsætte, og det samme skal arbejdet med at styrke afdelingen på Karlebo Skole, hvor Susanne Bremer var med til at udvikle udeskoleprojektet, da hun blev ansat.

- Vi er inde i en god udvikling, hvor udeskolen fungerer godt både for eleverne i Karlebo og de klasser fra Benediktevej, der kører ud til skolen. Så længe der er politisk vilje til det, bliver der ikke lavet ændringer, fastslår hun og glæder sig i øvrigt over, at Fredensborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til at udfordre hinanden og turde tale om tingene - også de svære ting.

- Vi vil jo det samme - både politikerne, på rådhuset og herude på skolerne. Jeg oplever, at der er et godt klima for det samarbejde. En del af min rolle er at være med til at gøre politikerne endnu bedre med velbegrundede beskrivelser af mulighederne, uden at det er værdiladet. Og det er Fredensborg Kommune god til, siger Susanne Bremer.