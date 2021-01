Ny særudstilling med Wilhelm Marstrands værker

Den danske guldaldermaler Wilhelm Marstrand (1810-1873) skildrer i sine medrivende fortællinger fest, dans, musik og teater og hele det nære menneskelige samvær, som man savner i disse tider. Udstillingen »Wilhelm Marstrand. Den store fortæller« viser dette mangfoldige talent, der både favner hverdagsscener i København, folkerige gadebilleder i Italien, intense portrætter, et ikonisk historiemaleri, enkelte landskabsbilleder samt motiver over Holbergs komedier og Marstrands litterære yndlingsfigur, Don Quixote.

Men Marstrand var også moderne for sin tid. En tid, hvor demokratiet blev født, og nationalfølelsen voksede. Til grund for hans mange teaterscener og folkelivsskildringer ligger der ofte et samfundssyn og en social indsigt. På sine rejser malede Marstrand ikke de store monumenter, men det sprudlende liv omkring sig. Han bevarede et europæisk udsyn, mens Danmark vendte blikket indad, og forenede i sine værker tidens nationale strømninger med et socialt aspekt.