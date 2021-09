Ny redaktør på Uge-Nyt

Ved at samarbejde kan vi nå mere, men stadig med stærke selvstændige profiler for både Uge-Nyt og Fredensborg-siderne i Frederiksborg Amts Avis. Fra venstre ses Steffen Slot, Thomas Kellermann og Peter Mailand. Foto: ALLAN NORREGAARD

Fredensborg - 15. september 2021 kl. 05:02 Af Redaktionen Kontakt redaktionen

Journalist Steffen Slot, 43 år, tiltræder i dag som redaktør på ugeavisen Uge-Nyt Fredensborg. Steffen Slot har siden 2006 beskæftiget sig indgående med både stort og småt inden for grænserne af Fredensborg Kommune gennem sin ansættelse på Frederiksborg Amts Avis, og han vil fortsat være avisens faste og daglige journalist på Fredensborg-stoffet.

- Jeg er vist blevet afhængig af lokaljournalistik. For mig handler det om at være en del af et fællesskab, hvor vi på de lokale medier glæder os sammen med jer, når tingene går godt og kan inspirere. Vi er også klar til at lytte til jer og rette projektøren på de steder, hvor der er plads til forbedringer. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg sammen med resten af redaktionen kan underholde, begejstre og engagere jer i, siger Steffen Slot, ny redaktør fra i dag.

Steffen Slot afløser Fred Jacobsen som redaktør, mens nuværende journalist på Uge-Nyt Peter Mailand, 50 år, fortsætter i sit job som den primære journalist, læserne af Uge-Nyt møder. Den daglige dækning af Fredensborg Kommune kommer fra i dag til at ske fra en samlet fælles redaktion på adressen Bjergegade 10 i Helsingør og med jævnlige afsæt fra lokaler i Fredensborg. Journalist Thomas Kellermann er også en del af den samlede redaktion, der foruden at skrive til Uge-Nyt og Frederiksborg Amts Avis også skriver til www.sn.dk/fredensborg

Samarbejdet mellem de tre platforme har eksisteret siden Sjællandske Medier købte 12 nordsjællandske ugeaviser ved indgangen til 2020, bl.a. Uge-Nyt i Fredensborg. Sjællandske Medier udgiver også Frederiksborg Amts Avis og står bag den hastig voksende nyhedsportal www.sn.dk

- Der er allerede i dag et samarbejde og et samspil mellem de tre platforme, Uge-Nyt, Frederiksborg Amts Avis og sn.dk. Vi tror, at dette kan blive endnu stærkere og bedre ved at journalisterne sidder på en fælles redaktion, siger Palle Høj, chefredaktør ved både Uge-Nyt og Frederiksborg Amts Avis.

Steffen Slot har været ansat ved Frederiksborg Amts Avis siden 2004 og siden sommeren 2006 med særligt fokus på politik, handel, erhverv mv. i Fredensborg Kommune. Han har i flere sammenhænge slået sit navn fast med stærk journalistik, bl.a. ved i 2010 at have været nomineret til journalisternes fornemste pris, Cavlingprisen, for sin afdækning af sagen om den såkaldte Blok 5, der samme år blev dømt til nedrivning i Østre Landsret, bl.a. på baggrund af hans mere end 150 artikler gennem tre år.

Steffen Slot bor privat i Græsted, er gift med Inger Hørup Slot og sammen har parret tre børn i alderen 12 til 19 år.