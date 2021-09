At skabe en ny bymidte er en uhyre komplekst projekt, som kræver stor faglig ekspertise at gennemføre. C.F. Møller Architects er valgt som totalrådgiver, der skal hjælpe med at styre den fem-seks år lange proces med 2. etape inklusiv svømmehal og ny skole. Her ses en tidlig råskitse fra C. F. Møller Architects

Ny rådgiver er klar, imens borgerne venter på 1. etape

Kommunens store investering i Fremtidens Bymidte i Nivå med blandt andet en helt ny skole skal tegnes af C.F. Møller Architects. Det er 2. etape - den 14. oktober er der borgermøde om status på 1. etape.

Fredensborg - 07. september 2021 kl. 07:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

De kommende år investerer Fredensborg Kommune op mod en halv milliard kroner i realiseringen af visionen for Fremtidens Bymidte i Nivå. Det er et uhyre komplekst projekt, som kræver stor faglig ekspertise at gennemføre. Den ekspertise har C.F. Møller Architects, der efter udbud har vundet opgaven som totalrådgiver på Generationernes Hus sammen med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY. C.F. Møller Architects er et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer.

Fredensborg Kommune fortæller nyheden i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for byrådet, at den nye bymidte realiseres, så det opfylder så mange af borgernes ønsker som muligt. Og så skal ønskerne integreres i en spændende arkitektonisk ramme med maksimal bæredygtighed. Vi skal have en Nivå Bymidte, der både ses som et stort aktiv for borgerne i Nivå, men som også tiltrækker folk udefra. På den baggrund har vi valgt C.F. Møller Architects, der har stor erfaring med tilsvarende komplekse byggeprojekter både i Danmark og Internationalt, og som samtidig kan sikre en markant arkitektur, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

- Det er en vaskeægte drømmeopgave, hvor alle vores dygtige team-kompetencer kommer i spil. Her får vi mulighed for at bidrage med sammenhængende arkitektoniske løsninger på det bystrategiske, det læringsfunktionelle, det bæredygtige og det tryghedsskabende i det nye område. Det vil samlet set give Nivå en ny bymæssig kerne og arkitektonisk identitet, supplerer Lone Wiggers, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

Generationernes Hus har et budget på 470 millioner kroner og omfatter en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus.

Bygningerne forventes at stå færdige i midten af 2025 og svømmehallen i 2026, slutter pressemeddelelsen.

Navn på investor? Udviklingen af Nivås nye bymidte har været undervejs i en årrække, og den blev genstartet i foråret 2018, hvor Realdania blev involveret i udviklingen af en helhedsplan.

Det blev begyndelsen på en grundig borgerinddragelse, der to et halvt år senere - i oktober 2020 - endte med vedtagelsen af en lokalplan for en 1. etape. Siden har KFI arbejdet på at finde de rette investorer til at udføre første etape, og det har skabt frustrationer i Nivå, at der har manglet informationer om planen - borgerne har først og fremmest noteret sig, at intet så ud til at ske.

Nu for parterne mulighed for at give en status, når KFI Erhvervsdrivende Fond og Fredensborg Kommune inviterer til borgermøde om status for arbejdet med realisering af byudviklingen i Nivå Bymidte. Det sker i NKK-hallen i Nivå torsdag den 14. oktober fra klokken 19.00-21.00, hvor i al fald Frederiksborg Amts Avis har en forventning om, at KFI kan konkretisere sine planer og fortælle navnet på den investor, der skal bygge den 1. etape. KFI må som fond ikke selv udvikle boligprojekter.

C.F. Møller Architects er totalrådgiver på 2. etape, hvor de kommunale investeringer udgør hovedparten. Der skal laves og vedtages en lokalplan, før C.F. Møller Architects, og dermed må skitserne med pressemeddelelsen være råskitser på et tidligt niveau i processen.