Intromødet finder sted i Frivilligcenter Fredensborg i Humlebæk. Foto: Allan Nørregaard.

Ny lokalgruppe skal hjælpe fleks- og skånejobbere

Fredensborg - 29. april 2018 kl. 16:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) starter lokalgruppe i Nordsjælland. Der er introduktionsmøde torsdag den 3. maj klokken 18.30-21.00 i Frivilligcenter Fredensborg i Humlebæk. Her vil Merete Hornecker og Hanne Rasmussen fra LAFS give en præsentation af LAFS og fleksjobordningen. Hvis der er interesse for det, vil de også give et oplæg om ressourceforløb.

Gruppen forventes at mødes en gang om måneden til socialt samvær og somme tider med en oplægsholder. Her vil der være mulighed for at drøfte fælles problemstillinger og søge efter løsninger i fællesskab.

LAFS er en interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere. Formålet er til stadighed at arbejde for at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere (job med løntilskud til førtidspensionister).